澤倫斯基赴美盼敲定20點和平方案 川普不急於表態
烏克蘭總統澤倫斯基明天（28日）將與美國總統川普在佛州會面，期盼敲定與美國所達成的20點俄烏和平方案，獲得美方的安全保證，強調只要俄國同意停火60天，烏克蘭政府會在這段期間把和平方案交付公投。但川普以乎不急於表態敲定和平方案。
澤倫斯基赴美盼敲定的20點和平方案，架構包含設立非軍事區，預料他這趟也將聚焦於美國提供的安全保證；他說美烏就這份修改後的川普和平方案已有9成共識。但川普26日接受政治新聞網POLITICO專訪時似乎不急於表態支持澤倫斯基。川普說：「只要我不點頭，他就什麼都沒有，所以就看看他能拿什麼來。」
POLITICO認為川普這番話凸顯烏克蘭的命運，很大程度上仍取決於能否說服川普相信基輔已做出足夠讓步。美方目前盼澤倫斯基放棄原本的堅持，而川普也常對烏方這種往返拉鋸感到不耐。
不過，川普仍認為屆時與澤倫斯基的會面將富有成效，「我想應該能跟他談得很好，我覺得和普丁應該也能談得不錯」還說只要他覺得適當，很快就能與普丁講上話。
澤倫斯基26日告訴Axios新聞網，他希望28日會晤時能與川普就結束俄烏戰爭達成共識架構，還透露若俄羅斯同意至少停火60天，他願意將涉及讓渡領土的這份方案提交烏克蘭全民公投。
澤倫斯基將此舉與英國「脫歐公投」相比擬，即國內正反雙方就一個極為複雜的議題論戰與抉擇，只不過這回將是在時間更為緊迫、且仍處於戰火中的國家進行。
其他人也在看
邊境衝突落幕！柬泰簽署聯合聲明 今12時起正式停火
柬泰本月再度爆發邊境衝突。兩國今（27）日召開「邊境事務聯合委員會」（GBC）部長級會議，雙方在會上簽署了關於落實停火安排的聯合聲明，並同意自今日12時起正式停火。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 9
澤倫斯基要求停火60天辦公投 川普：在我點頭前不會有和平方案
烏克蘭總統澤倫斯基將於週日（12/28）和美國總統川普會面討論俄烏「20點和平方案」。澤倫斯基說，若俄國同意停火60天，他願意將和平方案交付公投。另一方面，川普則是強調，在他同意之前，不會有任何和平協議拍板定案。太報 ・ 4 小時前 ・ 3
澤倫斯基將赴美會川普 基輔遭俄羅斯大規模攻擊
（中央社基輔27日綜合外電報導）烏克蘭官員表示，首都基輔今天清晨遭俄羅斯大規模攻擊，市區傳出爆炸聲，防空系統已啟動運作，烏克蘭軍方指出有飛彈襲來。中央社 ・ 2 小時前 ・ 1
澤倫斯基赴美敲定和平方案 川普不急於表態
（中央社華盛頓26日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基28日與美國總統川普在佛州會面，敲定美烏所達成的20點俄烏和平方案，還說只要俄國同意停火60天，這段期間將把和平方案交付公投。但川普則不急於表態。中央社 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
俄烏停火有望？澤倫斯基28日會晤川普 領土問題恐仍是最難喬定關卡
據路透社26日報導，烏克蘭總統澤倫斯基預計於28日，在佛羅里達州與美國總統川普會面，重點討論結束俄烏戰爭談判中最棘手的「領土問題」，以及即將完成的美烏安全保證協議與一項20點和平方案。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 2
更新／和平計畫近了？澤倫斯基證實：後天將在海湖莊園見川普
美國新聞網站Axios於26日報導，烏克蘭官員透露，美國總統川普將於28日在佛州海湖莊園會見烏克蘭總統澤倫斯基，預料將討論美烏談判代表草擬、關於俄烏停火的「20點計畫」。太報 ・ 16 小時前 ・ 34
國防部：中共運載火箭凌晨飛經台灣中部無危害 國軍適切警戒應處
國防部表示，今天凌晨零時7分，中共於四川西昌衛星發射中心，執行運載火箭搭載衛星發射任務，火箭飛行路徑經台灣中部朝西太平洋方向，高度位於大氣層外，對台灣地區無危害，國軍運用聯合情監偵系統，嚴密掌握相關動態，適切警戒與應處。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 2 小時前 ・ 84
冬季風暴襲美國！逾2.4萬航班取消延誤 紐約州進入緊急狀態
冬季風暴「德文」（Devin）於耶誕假期旅遊高峰期間侵襲美國，引發空中交通混亂。根據航班追蹤網站FlightAware統計，截至美東時間26日下午4時許，全美共有1802個航班遭取消、22349個航班延誤，數以萬計的旅客行程受影響。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 9
南京博物院爆倒賣文物疑案：一文匯總事態發展
中國國家文物局宣佈調查南京博物院文物懷疑被當成贗品倒賣一事，明代名畫《江南春》出現在拍賣場所是事件曝光的導火索。BBC NEWS 中文 ・ 1 天前 ・ 1
俄媒：普丁稱不排斥與烏克蘭交換領土 但他要整個頓巴斯
（中央社莫斯科26日綜合外電報導）俄羅斯主要報紙之一「工商日報」報導，俄國總統普丁24日告訴幾名俄國最重要企業家，他可能不排斥將俄方控制的烏克蘭領土其中一些部分提出來交換，但他要整個頓巴斯地區。中央社 ・ 14 小時前 ・ 發起對話
以色列承認索馬利蘭具戰略考量 索馬利亞盟邦譴責
（中央社索馬利亞摩加迪休26日綜合外電報導）以色列今天正式承認非洲東北部的索馬利蘭為「獨立主權國家」，開全球先河。索馬利亞和非洲聯盟（African Union）對此表示強烈不滿。中央社 ・ 3 小時前 ・ 3
為什麼各國瘋狂買黃金？ 今年前五名國家曝光 原因超現實
自2008年全球金融海嘯以來，國際金融體系歷經多次震盪，各國央行對外匯準備的配置策略也出現明顯轉變。統計顯示，近17年來...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 29
新竹市春節前普發5千元消費金 高虹安：逾45萬人可領取 新生兒也受惠
新竹市政府今天（27日）表示，經新竹市議會三讀通過「因應美國關稅政策振興經濟消費金發放實施計畫」預算，將於115年春節前發放每名市民新台幣5000元消費金。新竹市長高虹安表示，逾45萬市民可領取，市民可從多元管道領取，符合資格之新生兒也受惠，特定資格者最快明年1月21日入帳。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 3 小時前 ・ 18
合歡山積雪路段恐結冰 台14甲線翠峰段16時預警性封閉
合歡山今天凌晨開始降雪，松雪樓工作人員指出，積雪深度已達9公分，公路局也出動鏟雪車鏟除積雪；公路局指出，受大陸冷氣團南下及水氣影響，台14甲線3000公尺以上高海拔路段降雪及路面結冰機率高，翠峰至大禹嶺路段下午4時起實施道路預警性封閉措施。中央氣象署上午也指出，玉山清晨降雪，6時前雪停，積雪深1.5公分。中部以北3000公尺以上高山今天仍有零星降雪、下冰霰或結冰機率，提醒前往高山留意路面濕滑及結冰現象。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 3 小時前 ・ 1
澤倫斯基赴美見川普前 俄羅斯大舉空襲基輔
烏克蘭總統澤倫斯基週日（12/28）將和美國總統會面，說服美方接受烏克蘭提出的和平方案。俄羅斯則是在週六（12/27）這天對烏克蘭首都基輔展開大規模空襲，示威意味濃厚。太報 ・ 4 小時前 ・ 19
日職／徐若熙喊全力搶先發 「敵對」王建民獻祝福！笑：中信兄弟鬆口氣
味全龍本土王牌徐若熙下季確定轉戰日職福岡軟銀鷹，26日加盟記者會上他喊話自己下季會全力爭取球隊先發投手的位置，隨後球團特別播放一段祝福影片，中信兄弟投手教練王建民不但驚喜現身，還開玩笑說，「聽到你確定要去日本，讓中信兄弟鬆一口氣。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
紫南宮馬上發財錢母 元旦搶發
竹山紫南宮26日發布「駿馬奔騰」意象的丙午馬年錢母，貔貅造型的金、銀錢母，象徵駿馬開拓財源，貔貅守住財庫，典藏錢母套幣仿木紋駿馬載著金色聚寶盆，有「馬上發財、財運奔騰」美意，呼應馬年「馬到成功」。主委莊秋安說，元旦9時發放馬年銀色錢母，前5000名加碼金雞蛋1顆試手氣，有機會抽金戒、現金、典藏套幣等獎品。中時新聞網 ・ 9 小時前 ・ 9
WBC》大谷翔平領銜日本隊8人名單！續穿「16號」原因曝
為了備戰明年3月舉行的第6屆世界棒球經典賽（WBC），衛冕軍日本隊於今（26）日公布首波8名參賽成員。這份名單清一色由投手組成，除了早已確定參賽的二刀流球星大谷翔平外，更包含首度披上國家隊戰袍的菊池雄星，由美、日職強投聯手打造的「豪華陣線」初現雛形。中時新聞網 ・ 20 小時前 ・ 2
率全球之先！以色列承認索馬利蘭為「主權獨立國家」建立外交關係
[Newtalk新聞] 以色列26日正式承認位於非洲的索馬利蘭（Somaliland）為「獨立且具主權的國家」，並簽署協議建立外交關係。根據法新社報導，以色列總理內坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室表示，總理「今天宣布正式承認索馬利蘭共和國為一個獨立且具主權的國家」，率全球之先。 內坦雅胡辦公室強調：「這項宣布符合亞伯拉罕協議（Abraham Accords）的精神。」這項協議指的是美國總統川普（Donald Trump）在第一任期促成以色列與多個阿拉伯國家間的協議。索馬利蘭總統阿布杜拉希（Abdirahman Mohamed Abdullahi）表達歡迎之意，稱此標誌著「戰略夥伴關係」的開始。 索馬利蘭於1991年宣布自索馬利亞（Somalia）獨立，數十年來努力爭取國際承認。自阿布杜拉希去年就任總統以來，這一直是他的首要目標。以色列近年來試圖加強與中東及非洲國家的關係。在川普第一任期末的2020年促成了多項歷史性協議，包括穆斯林占多數的阿拉伯聯合大公國與摩洛哥等國與以色列關係正常化。 中東觀察報（Ｍiddle East Monitor）先前報導指出，自以色列前年1新頭殼 ・ 5 小時前 ・ 6
上海雙城論壇登場 林奕華率團出發：簽署兩項MOU 交換經驗互相學習
台北市副市長林奕華今天代表市長蔣萬安率團至中國上海出席雙城論壇，她在桃機受訪表示，這次會簽署兩項合作備忘錄（MOU）並將就兩市經驗進行交換，希望在交流過程，能讓第16年的雙城論壇持續做好的互相學習。蔣萬安明天趕赴上海出席上午主論壇活動。。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 3 小時前 ・ 16