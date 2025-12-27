澤倫斯基赴美見川普前 俄羅斯大舉空襲基輔

烏克蘭首都基輔在聖誕節前後遭遇俄羅斯大規模空襲攻擊。路透社



烏克蘭總統澤倫斯基週日（12/28）將和美國總統會面，說服美方接受烏克蘭提出的和平方案。俄羅斯則是在週六（12/27）這天對烏克蘭首都基輔展開大規模空襲，示威意味濃厚。

路透社報導，基輔週六遭遇來自俄羅斯的大規模攻擊行動，全城各地傳出爆炸聲響，同時也啟動防空系統。目前尚不清楚俄國這波新的攻擊行動釀成多少死傷。

烏克蘭軍方透過社群媒體Telegram發訊息表示，基輔市內已佈署巡弋飛彈和彈道飛彈。

澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）在聖誕夜當天上傳影片，痛批俄國在聖誕節前兩天大規模轟炸烏克蘭，「數百架無人機、彈道飛彈、匕首飛彈，所有武器都用上了。這就是無視於上帝的攻擊」。他還在影片中許願，希望俄羅斯總統普丁快點滅亡。

澤倫斯基週五（12/26）透露，他會在週日赴美國佛州海湖莊園和川普會面，討論「20點和平方案」，希望能說服川普接受該版本方案，延長美國未來對烏克蘭的安全保障年限。

