澤倫斯基轟台灣電子零件流入俄國 賴清德承諾「加強管理、保護烏克蘭」

烏克蘭總統澤倫斯基日前在達沃斯世界經濟論壇（WEF）發表演說時，點名台灣電子零組件流入俄羅斯，助長俄軍製造武器、延續戰爭。對此，總統賴清德今（23）早表示，台灣願意加強管理，同時隱藏最終目的地的商品，避免進入俄羅斯來保護烏克蘭，「台灣與烏克蘭人民站在一起」。

總統賴清德今（23）早表示，台灣願意加強管理，避免電子零組件進入俄羅斯來保護烏克蘭。（資料照）

賴清德今早出席2026電器空調影音年終購物展開幕典禮，並在會前接受媒體訪問。面對藍白持續阻擋國防特別預算案，他表示，自由不是免費的，「Freedom is not free」是美國一句俗諺，就刻在華盛頓特區韓戰老兵紀念碑上，用來表示當危機來臨時，一定會有所犧牲，也是美國人對美國軍隊、美國國軍保家衛國犧牲奉獻的尊敬。

賴清德提到，台灣現在面臨中國的威脅，一定要大力支持國軍，工欲善其事，必先利其器，支持國防、通過國防特別預算，就是對國軍最好的支持，也是愛護國家最好的表現，因此敬請在野黨不要再擋了，應該讓國防特別預算儘速審議完畢，讓國軍能站在第一線，毫無畏懼的保家衛國。

針對澤倫斯基指控台灣透過第三國提供電子零件給俄羅斯製造飛彈，賴清德說，台灣與烏克蘭人民站在一起，台灣已經加入歐美制裁俄羅斯的行列，也跟盟友國家進行烏克蘭的人道救援工作，也有年輕人到烏克蘭參戰，跟烏克蘭的人民站在一起，但也有台灣的年輕人因此而犧牲寶貴的生命，未來戰爭結束後，台灣也願意跟歐美友盟國家加入重建烏克蘭的行列。

賴清德說，因此他在此要請烏克蘭澤倫斯基總統把訊息給台灣，台灣願意加強管理透過第三國，同時隱藏最終目的地的商品，避免進入俄羅斯來保護烏克蘭，最後祈求上帝保佑烏克蘭，儘速獲得和平，讓烏克蘭的人民儘速離開戰火。

