澤倫斯基轟台灣「電子零件流向俄」 賴清德：加強管制

烏克蘭總統澤倫斯基昨（22）日於瑞士達沃斯世界經濟論壇（WEF）發表演說，點名台灣電子零件仍流向俄羅斯，協助俄方生產飛彈延續戰爭。

總統賴清德今（23）日受訪對此回應，台灣與烏克蘭人民站在一起，並公開籲請澤倫斯基總統提供相關訊息，台灣願意針對透過第三國轉運、隱藏最終目的之商品加強管制，避免進入俄羅斯。

賴清德：願與歐美友盟加入烏克蘭重建

賴清德今日出席「2026電器空調影音年終購物展開幕典禮」時接受媒體聯訪。針對澤倫斯基的批評，賴清德指出，台灣已經加入歐美制裁俄羅斯的行列，並與友盟國家進入烏克蘭進行人道救援。

他提到，台灣已有年輕人赴烏克蘭參戰，甚至有人為此犧牲生命。賴清德強調，戰爭結束後，台灣願意與歐美友盟國家共同加入重建烏克蘭的行列，並祈求上帝保佑烏克蘭儘速獲得和平。

賴清德回應澤倫斯基點名零件流俄

對於電子零件流入俄國製造飛彈之爭議，賴清德表示：「請烏克蘭澤倫斯基總統把訊息給台灣，我們願意加強管制透過第三國、同時隱藏最終目的的商品，避免進入俄羅斯，來保護烏克蘭。」

他重申，台灣將更嚴格審視供應鏈流向，防止制裁物資經由轉口貿易進入俄方軍事生產線。

引述「自由不是免費的」 賴清德籲在野黨支持國防特別預算

針對AIT處長谷立言提及「自由不是免費的」並支持台灣軍購預算，賴清德回應，這是美國韓戰老兵紀念碑上的俗諺，象徵危機來臨時必有所犧牲，以及對軍隊保家衛國的尊敬。

賴清德指出，台灣面臨中國威脅，應大力支持國軍，並呼籲在野黨勿再阻擋，應讓國防特別預算儘速審議完畢，讓國軍能在第一線毫無畏懼地保家衛國。

