澤倫斯基轟歐洲盟友、點名台灣助長戰事 美烏俄1/23阿聯三方會談

烏克蘭總統澤倫斯基22日現身瑞士達沃斯，跟美國總統川普閉門會談，並在世界經濟論壇發表演說，澤倫斯基罕見重砲抨擊歐洲盟友，認為歐洲內部分裂，無法在全球議題發揮真正影響力，也點名台灣電子零件流向俄國；此外澤倫斯基也證實，美俄烏23日起將在阿聯首次舉辦「三方會談」。

重砲批歐洲盟友 澤倫斯基：搞分裂難阻俄侵略

在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇，澤倫斯基最後一刻改變主意現身現場，跟川普會面，閉門會談約一個小時，雙方都表示非常順利，澤倫斯基透露，雙方已就俄烏戰後、美國對烏克蘭的安全保證達成共識，但得先通過美國以及烏克蘭國會批准才會簽署。

澤倫斯基隨即在達沃斯論壇發表演說，一開場就火力四射，罕見對歐洲盟友表達不滿，諷刺終戰的外交斡旋一再重複、進度緩慢，歐洲不希望變成「小莫斯科」，必須結束內部紛爭團結一致，才能真正成為全球強權。

點名台灣助長戰事 澤倫斯基：電子零件流向俄

川普覬覦格陵蘭、威脅伊朗，轉移各界注意力，烏克蘭持續遭到空襲，民眾在天寒地凍中艱難度日，澤倫斯基表示，大多數領導人顯然不知道怎麼處理格陵蘭議題，大家似乎都等著美國冷靜下來，他更批評歐洲跟美國做得不夠多，俄羅斯才能從外國企業取得零件、製造飛彈，其中就點名到台灣。

與此同時，川普特使魏科夫、川普女婿庫許納飛到莫斯科跟俄國總統普亭會談，雙方可能觸及至今懸而未決的烏東領土問題。此外美俄烏將於23日到24日在阿聯「首次」舉辦三方會談，期盼終結延燒近四年的戰火。

國際中心／邱楷雯 編撰 責任編輯／張碧珊

