澤倫斯基轟歐盟中看不中用、點名台灣助長戰事

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）22日在達沃斯世界經濟論壇（WEF）發表演說時，罕見點名台灣電子零組件仍流入俄羅斯軍工體系，直言俄方之所以能持續生產飛彈，正是因為成功規避西方制裁並取得關鍵零件，「不只是來自中國，也包括歐洲、美國與台灣」。他警告，若未有效切斷供應鏈，俄羅斯對烏克蘭、乃至歐洲的安全威脅將持續擴大。

澤倫斯基罕見點名台灣電子零組件仍流入俄羅斯軍工體系。 （圖／《美聯社》）

綜合外媒報導，澤倫斯基在演說中表示，國際社會目前投入大量資源協助烏克蘭修復遭俄軍轟炸的能源系統，但從成本與效果來看，「阻止俄羅斯生產飛彈，比事後重建能源設施更便宜也更有效」。他特別對台灣提出質疑：「目前各方正設法穩定台海局勢以避免戰爭，但台灣的公司能不能先停止向俄羅斯的戰爭提供電子零件呢？」他強調，國際社會必須正視台灣企業是否能防止其電子產品被用於俄羅斯的侵略行動。

澤倫斯基在演說中亦對歐盟表達強烈不滿，形容目前的歐洲只是「分裂的小國與中等強權組成的碎片化萬花筒（Kaleidoscope）」，缺乏對抗普丁的政治決心，直指歐盟在面對俄羅斯侵略與全球安全威脅時「迷失方向」，不僅未能展現強權應有的領導力，甚至在關鍵時刻仍寄望說服美國總統川普出手相助，而非團結自保。他疾呼歐洲應建立自己的統一軍隊，而非全然依賴北約（NATO）或美國的保護。他認為，目前北約的存在完全依賴美國「不會袖手旁觀」的信念，「但如果普丁明天併吞立陶宛或打擊波蘭，誰能保證美國一定會介入？」

在此番談話前，澤倫斯基於達沃斯場邊與美國總統川普進行約一小時的會談。雙方會後未舉行聯合記者會，但川普對媒體形容這場會面「非常好」，並表示「所有人都希望戰爭能夠結束」。對於和平協議前景，川普僅回應「還要再觀察」，並透露美方特使威特科夫（Steve Witkoff）及庫許納（Jared Kushner）正準備前往莫斯科與普丁會晤。

澤倫斯基於達沃斯場邊與美國總統川普進行約一小時的會談。 （圖／《路透社》）

澤倫斯基的幕僚對「川澤會」給予正面評價，形容會談富有成效。澤倫斯基透露，雙方已就俄烏戰後美國對烏的安全保證達成共識協議，該文件已接近完成並準備簽署，未來將交由兩國國會批准。他表示，目前談判僅剩最後的領土主權議題尚待解決，「一切都與國土有關，這是我們最後的未解題。」

此外，澤倫斯基在論壇上宣布，由阿拉伯聯合大公國（UAE）主辦的烏、美、俄三方談判將於23日、24日展開。他形容這是「在戰術層級啟動對話的好開始」，但也向俄方喊話必須做好妥協準備，「和平不能只有烏克蘭單方面讓步」。

