澤倫斯基達沃斯演說全文》不滿台灣「助普京為虐」，抨擊歐洲說一套做一套、吐槽北約就是紙老虎

繼美國總統川普（Donald Trump）前往瑞士達沃斯（Davos），站在世界經濟論壇（WEF）舞台上，向全世界講述自己的豐功偉業，同時抨擊歐洲國家之後，這個舞台迎來第二位砲轟歐洲的國家元首：烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。

​澤倫斯基在世界經濟論壇發表長篇演說，雖然他先向美國、歐盟（EU）與北約（NATO）盟友致上感謝，但話鋒一轉，隨即開始抨擊歐洲國家「說一套、做一套」的糟糕舉動，不只持續送錢給普京（Vladimir Putin）花費，還不斷地掣肘和干預美國的計畫。在他看來，北約如果沒有美國存在，任何安全保障都是空談。

當提到迄今仍在支援俄羅斯的國家，澤倫斯基強調、絕對不只中國，而在他點名的國家名單上，赫然出現台灣，也因此引起社群熱議。

以下是澤倫斯基在世界經濟論壇的演說摘譯：

大家都記得、那部偉大的美國電影《土撥鼠之日》（Groundhog Day），由比爾・穆瑞（Bill Murray）和安迪・麥克道威爾（Andie MacDowell）主演。沒有人想要那樣生活——重複同樣的事情幾週、幾個月，甚至是數年。

然而，這正是我們現在的生活、也是我們的現實狀態。

2026年1月21日，美國總統川普與北約秘書長呂特會晤。（美聯社）

每一屆像這樣的論壇，都證明這一點。就在去年（2025），也在達沃斯，我以「歐洲需要知道如何保衛自己」這句話，結束自己的演說。但一年過去、什麼都沒有改變，我不得不再次重複同樣的發言。

但為什麼會這樣？答案不僅和已存在或可能出現的威脅有關。畢竟每一年、都會有新的挑戰出現。

格陵蘭與中東

如今大家的注意力，都轉向格陵蘭（Greenland）。很明顯大多數領導人，對該如何處理這個問題拿不定主意。看起來，大家只是在等待美國對此事「冷靜」，希望這個話題會過去。

那如果它不會呢？那又怎麼辦？

當伊朗的抗議遭到血腥鎮壓時，曾有許多談論，但最終這些聲音又被淹沒消失，世界對伊朗人民的幫助非常不足。事實上，西方世界多半選擇、站在一旁袖手旁觀。在歐洲，人們正歡度聖誕和新年假期，等到政治人物回到工作崗位，並開始形成立場時，恐怕已有成千上萬人慘遭屠戮殺害。

2026 年 1 月 17 日，格陵蘭首府努克（Nuuk）爆發示威活動，大批群眾走向美國領事館，抗議美國總統川普意圖併吞格陵蘭的政策。（美聯社）

這場血腥鎮壓之後，伊朗會變成什麼模樣？如果這個政權繼續存活，那就向每一個霸凌者發出明確信號：只要殺夠多人，你就能保住權力。歐洲誰會希望，看到這樣的訊息成為現實？

西半球、國際刑事法院與俄羅斯

讓我將眼光放到西半球。川普總統（President Trump）曾領導一次在委內瑞拉的反恐行動，總統馬杜羅（Maduro）被逮捕。現在的事實是：馬杜羅正在紐約受審。

很遺憾的是，普京並沒有受到審判。這個發起自第二次世界大戰以來，歐洲最大規模戰爭的人，在戰爭第四年的今天，不僅繼續保持人身自由，而且仍然可以在歐洲，為他那筆「被凍結資產」打官司。

我很感謝歐盟，決定將俄羅斯資產無限期凍結，同時感謝所有幫助過烏克蘭的領導人。但當真正需要使用這些資產，來防衛俄羅斯侵略時卻被阻止，非常遺憾地，普京成功阻止了一切。

烏克蘭總統澤倫斯基出席世界經濟論壇發表演說。（美聯社）

國際刑事法院（ICC）議題，由於美方立場而成為敏感話題，我可以理解、畢竟這一直是美國官方基本立場。然而，針對俄羅斯向烏克蘭及其人民發起侵略，建立一個專門法庭的實質進展，迄今依然沒有出現。我們確實有協議，舉辦過非常多次會議，但那個法庭卻連影子都沒看見。在歐洲，太多時候其他事情，被認為比正義更緊迫。

安全保證與停火

我們正在與夥伴積極合作，期盼能實現安全保障，對此深表感謝。但這些保障都是戰爭結束後的安排。一旦停火開始，就會有聯合軍隊、聯合巡邏，以及夥伴國旗在烏克蘭土地上飄揚。這是很好的步驟，也是一個正確的信號，英國與法國準備實際派遣部隊。

我們正在進行，確保這個聯盟真正成為一個「行動聯盟」（Coalition of Action）。但不免又要多說一句，這背後仍然需要得到川普總統支持。因為沒有美國，任何安全保障都無法奏效。

烏克蘭軍隊向俄國陣地發射火箭。（美聯社）

為什麼川普總統可以制止「影子艦隊」的油輪並沒收石油，而歐洲卻做不到？俄羅斯的石油運輸船隊，一直都沿著歐洲海岸線行進出口。這些石油正在為戰爭提供更多資金，也一步步瓦解歐洲安全。因此，俄羅斯的石油必須被停止、沒收並出售。

如果普京沒有錢，就沒有這場發生在歐洲的戰爭；如果歐洲有錢，那麼它就能保護人民。

歐洲軍事力量與北約

我之前說過，我還要再說一遍：「歐洲需要統一的武裝力量、一支能真正防禦歐洲的武裝力量！」如今，歐洲僅依賴一種信念：如果危險來臨，北約一定會採取行動。但沒有人真正看到這個聯盟做出行動。

如果普丁決定佔領立陶宛或攻擊波蘭，誰會做出反應？誰會回應？

今天的北約建立在一種空泛信念之上，相信美國會行動、相信它不會袖手旁觀、必定會提供幫助。但如果它不這麼做呢？相信我，這個問題在每一位歐洲領導人的心中都想過。

有人開始採取行動，投資武器生產、爭取提高國防支出，但請記住一點、在美國逼迫歐洲提高軍費支出之前，大多數國家甚至沒有打算提高國防預算，達到GDP 5%、這個確保安全所需的最低標準。歐洲各國必須知道，應該如何保護自己。你在格陵蘭部署30、40名士兵，那是為了什麼？又傳遞什麼訊息？對普京來說這代表什麼？對中國來說又是什麼？

俄羅斯軍隊的飛彈，之所以能夠一直被生產和使用，是因為市場上存在繞過制裁的管道。沒錯，如果沒有來自其他國家的關鍵零組件，俄羅斯根本無法製造任何彈道或巡弋飛彈。

不只中國，有太多國家躲在「中國幫助俄羅斯」的藉口背後偷偷操作。

是的，中國的確有幫助普京。但不只有中國，俄羅斯還從歐洲、美國和台灣的公司，獲取軍武關鍵零件。

我感謝每一個國家、每一家公司幫助烏克蘭修復能源系統。也感謝所有支持PURL計畫、幫助我們購買愛國者（Patriot）飛彈的人。但有一種更簡單、更便宜的方法，就是切斷俄羅斯生產飛彈的零件供應鏈，或者直接摧毀他們的製造工廠和生產基地。

2025年9月3日，中國國家主席習近平、俄羅斯總統普京、北韓領導人金正恩出席抗日勝利暨反法西斯大閱兵。（美聯社）

親愛的朋友們，

我們不應該退居次要角色，尤其當我們有機會、一起變身強權的時候。我們不應接受、歐洲只是一個由小國與中等國家組成的碎片「沙拉」，我們要成為真正不可戰勝的力量。

歐洲可以幫助建立更美好的世界，歐洲必須建立更美好的世界，當然是建立一個沒有戰爭的世界。

謝謝。榮耀烏克蘭！

