澤倫斯基釋善意 以不入北約實現有尊嚴和平

烏克蘭總統澤倫斯基與美國代表團14日在德國柏林，展開新一輪烏俄和平協議草案協商；他也在會前釋出善意，表態願以不加入北大西洋公約組織（NATO）為前提，推動實現「有尊嚴」持久和平，盡快結束這場自二戰以來歐洲最致命衝突。

《基輔獨立報》報導，澤倫斯基和代表團，14日由德國總理梅爾茨陪同，與美國特使魏科夫、川普女婿庫許納率領的美方代表團會晤；魏科夫在歷時逾5小時會議後透露，雙方已就和平計畫、戰後經濟重建議題取得「重大進展」，並可望於當地時間15日上午（臺灣時間同日晚間）進行第二輪會議；梅爾茨與歐洲領袖也預計15日稍晚與澤倫斯基舉行峰會，重申歐陸力挺烏國政府的堅定立場。

相關外媒分析，澤倫斯基的外交重大宣示，是在評估川普政府對該議題立場後做出的調整；儘管各方看法不一，如華府智庫「卡托研究所」（Cato Institute）防衛及外交政策研究主任羅根便持保守態度，但歐巴馬政府前外交政策顧問布魯恩認為，該舉有助凸顯俄國一意孤行的強硬立場；而澤倫斯基也尋求歐美提供安全保證作為替代方案，符合烏國民意需求。

此外，烏軍12日宣布，在烏東戰略重鎮庫皮揚斯克（Kupiansk）取得重要進展，一舉收復該地部分市區與周邊數個村莊，還包圍入侵俄軍。外界分析，澤倫斯基在傳出捷報後親赴當地視導，並釋出上述重要訊息，不僅有助振奮士氣，也可望為後續談判營造有利籌碼。

