澤倫斯基重大讓步！烏克蘭宣布放棄加入北約

烏克蘭總統澤倫斯基在柏林與美國及歐洲盟國代表會晤前夕發表重大聲明，表示烏克蘭已放棄加入北約的長期目標，願意接受西方盟國提供的安全保障作為替代方案，這項妥協被視為結束俄烏衝突的關鍵讓步。

烏克蘭總統澤倫斯基表示烏克蘭已放棄加入北約的長期目標。（圖/美聯社）

根據路透社報導，澤倫斯基強調，烏克蘭從一開始就希望加入北約，因為北約能提供真正的安全保障，但美國和歐洲的一些夥伴並不支持這一方向，俄羅斯也以此為理由繼續俄烏戰爭。這標誌著烏克蘭外交政策的重大轉變，也顯示烏克蘭願意在和平談判中做出實質讓步。

澤倫斯基表示：「如今烏克蘭與美國達成的雙邊安全保障，美國給予我們的類似《里斯本條約》第五條的保障，以及歐洲盟國及加拿大、日本等其他國家的安全保障，這些都是防堵俄羅斯再次入侵的保障，也是我們做出的妥協。」

國際媒體指出，川普曾承諾在重返白宮後24小時內結束烏克蘭戰爭，目前正透過特使積極推動和平談判，儘管和談持續進行，俄羅斯也持續對烏克蘭城市進行空襲，前線戰鬥依然激烈。

