澤倫斯基預告年底前會川普 可望敲定和平計畫細節

隨著美國持續推動俄烏停火，烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)今天(26日)表示，他將在近期會見美國總統川普(Donald Trump)，雙方可能在新的一年來臨前敲定和平方案的諸多事項。

綜合路透社與法新社報導，澤倫斯基日前拋出新版20點俄烏和平草案，但保留其中有關領土與札波羅熱核電廠(Zaporizhzhia Nuclear Power Plant)的處置問題，留待美烏領導人見面時討論。

廣告 廣告

澤倫斯基今天在社群媒體X上發文表示：「我們已同意在近期與川普總統會面。很多事情可望在新年前定案。」

本週稍早，澤倫斯基公布一份20點和平協議草案，並形容該草案是結束戰爭的主要框架。與美國先前提出的28點和平計畫不同的是，新草案將凍結前線，並刪除原本要求烏克蘭放棄加入北約(NATO)的內容。

不過到目前為止，俄羅斯幾乎沒有在和平協議方面表現出絲毫退讓跡象。根據俄國總統普丁(Vladimir Putin)的要求，烏克蘭必須撤離東部頓巴斯(Donbas)地區，並放棄加入北約。

莫斯科方面指出，他們正在針對烏克蘭的20點草案「擬定立場」，但拒絕就細節發表評論。俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃(Maria Zakharova)昨天提到，結束戰爭的進程正「緩慢但穩步進行中」。(編輯：宋皖媛)

延伸閱讀

解碼國際／澤倫斯基拋20點和平新草案 專家：克宮接受可能性不大

澤倫斯基稱佛州會談「接近實質成果」 俄方稱未取得突破

俄媒：普丁有意與烏克蘭交換控制領土 堅決取得頓巴斯全區