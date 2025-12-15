澤倫斯基願放棄北約夢！美烏柏林會談 川普特使：取得眾多進展

編譯林浩博／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）與美國總統川普的代表，自14日起於德國首都柏林磋商俄烏終戰。第一天的閉門會商超過5個小時，川普特使魏科夫（Steve Witkoff）會後聲稱，取得眾多進展。會前澤倫斯基即做出重大讓步，表態願意放棄加入北約，但前提是美方須提供強力的安全保證，足以震懾俄羅斯不再膽敢來犯。

澤倫斯基柏林會上與川普特使魏科夫握手致意。（圖／翻攝自X平台 @Microinteracti1）

魏科夫：取得眾多進展

澤倫斯基與川普的女婿庫許納（Jared Kushner）、特使魏科夫14日在柏林會商，雙方閉門談了5個多小時，魏科夫會後稱「取得了眾多進展」。

澤倫斯基願意放棄北約夢，但他也堅持，不會依照川普政府的提議，割讓仍處於烏克蘭掌控的領土。澤倫斯基的辦公室稱，他將於15日就會議結果發言。澤倫斯基會前告訴記者，他預期會收到美方安全保證的細節資料，「（和平）計畫必須可行，計畫不應只是一張紙，而應是真正邁向終止戰爭的一步」。

美烏的巨大分歧

魏科夫與庫許納過去三週，都在俄羅斯總統普丁、歐洲各領袖，以及烏克蘭官員之間奔走，試圖結束近四年的俄烏戰爭。但美國與烏克蘭雙方分歧巨大，川普政府想推動烏克蘭割讓東部的領土求和，包括仍處於烏軍控制的頓內次克土地，以及宣布放棄加入北約。澤倫斯基上週即表示，美國想在烏克蘭領土與俄羅斯所佔領的土地之間，劃設所謂的「自由經濟區」。

面對美方逼迫，烏克蘭於10日晚間提出了自家的修正版本。當中烏方對自己所掌握的領土，一寸都不讓，同時還刪除了美國方案中禁止烏克蘭加入北約的條款，關於烏克蘭領土變更的議題，也須經公投決定。至於美方如何看待此修正版本，澤倫斯基坦言，自己尚未收到回覆，但他也表態願意就現在的前線位置達成停火，「一個公正且可行的選項是，我們就維持我們所站的位置」。

話雖如此，澤倫斯基對於美方的「自由經濟區」構想，抱持質疑態度。美方要求烏軍從該區域撤出，即便克拉莫托斯克（Kramatorsk）、斯拉夫揚斯克（Sloviansk）這兩座重要城市也在那裏，但俄軍卻不用從部分他們所控制的土地撤離。澤倫斯基直言：「這是目前仍未獲回答的問題，但也是極為敏感、極具爭議的問題。」

俄羅斯13日以無人機攻擊載運烏克蘭產葵花油的土耳其貨船。（圖／翻攝自X平台 @MarioNawfal）

放棄加入北約

北約規定，一旦某個成員國遭受攻擊，其餘成員國就有協防的義務，此種安全保障是烏克蘭所追求。但澤倫斯基表示，烏方願意不再堅持加入北約，替代方案是與美國簽署雙邊的安全保證，以及日本、歐洲盟友和加拿大的協防承諾。

《紐約時報》報導，目前並未有跡象顯示普丁會同意任何的和平方案，普丁自己也說他正在戰場得勝。俄羅斯仍持續空襲烏克蘭的電網系統，軍隊同樣在東部前線緩慢推進。不過，澤倫斯基於14日強調，鑒於川普對結束戰爭的高度渴望，他認為川普能迫使普丁接受協議，「我相信俄羅斯人終將做出妥協」。

報導指出，自從川普第二任期展開，推翻了美國長年的歐洲與俄羅斯的政策，反倒不斷重複克里姆林宮的說法，澤倫斯基就竭力確保美方支持不中斷。

目前俄烏戰火還波及第三國的商船，烏克蘭於13日指控，俄羅斯以無人機打擊了黑海上的土耳其籍貨船，這艘船在裝載烏國產的葵花油運往埃及。澤倫斯基譴責該場攻擊，並誓言報復，「我們正與夥伴們協調要如何回應」。

這是數日來對土耳其船隻的第二次打擊，12日土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）才在與普丁的會晤中，呼籲停止對港口與能源設施的攻擊。

