澤倫斯基點名台灣提供俄國電子零件 經濟部：已6度擴大管制清單 早已無出口俄國

[Newtalk新聞] 烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）日前發表演說，點名台灣電子零組件仍流入俄羅斯的國防工業體系，助長俄軍持續生產飛彈、持續發動戰爭。對此，經濟部今（23）日表示，台灣與烏克蘭人民站在一起，加入歐美制裁俄羅斯的行列，我國晶片及工具機自2024年4月起已無出口俄羅斯。

澤倫斯基22日在瑞士達沃斯（Davos）世界經濟論壇(WEF)發表演說，批評歐洲無力阻止俄羅斯侵烏，認為俄國之所以能繼續打仗、不斷更新武器，來自歐洲、美國、甚至台灣的關鍵零組件就是關鍵，質疑包括台灣在內的電子零件流入俄羅斯。

對此，經濟部回應，自俄羅斯2022年2月入侵烏克蘭後，台灣與烏克蘭人民站在一起，加入歐美制裁俄羅斯的行列，包括6度擴大管制貨品清單、大幅提高違規出口至俄羅斯及白俄羅斯罰則到15倍、要求廠商出口俄羅斯鄰近國家須切結不得轉運俄羅斯。在這些做法下，我國晶片及工具機自2024年4月起已無出口俄羅斯。

經濟部指出，台灣業者一向重視並恪遵國際法規與出口管制制度，並落實必要的盡職調查與風險評估機制；政府亦將持續強化出口管理制度，與美國、歐盟日等理念相近國家深化多邊合作，共同防堵貨品不當流向，維護以規則為基礎的國際秩序與安全。

經濟部強調，台灣願與歐美等友盟國家共同參與烏克蘭重建及相關協助工作，同時將持續加強對透過第三國轉運、規避管制及隱匿最終用途行為的管理，充分與國際合作，避免相關電子零組件產品非法流入俄羅斯，確保出口管制措施有效落實。若有近一步明確資訊，歡迎各界提供，經濟部將儘速調查協處。

