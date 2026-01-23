澤倫斯基點名台灣零件輸俄作飛彈 外交部：歡迎烏克蘭提供具體情資

外交部外觀。李佳穎攝



烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）於昨（1/22）日公開點名台灣、歐洲，美國等國公司，提供電子零件等關鍵零組件，流入俄羅斯。對此，外交部發言人蕭光偉表示，歡迎烏克蘭政府向我國直接提出具體情資，以共同反制威權獨裁國家的侵略手段。

澤倫斯基於出席瑞士「達沃斯世界經濟論壇」（Davos Forum）時公開點名台灣、歐洲，美國等國公司，提供電子零件等關鍵零組件，流入俄羅斯。對此，蕭光偉首先強調，中華民國台灣堅定反對任何形式的侵略行為。

蕭光偉表示，自2022年俄羅斯對烏克蘭發動侵略以來，我國政府即與國際民主陣營緊密合作，對俄羅斯採取嚴格高科技出口管制措施；台灣至今已6度擴大管制清單，將3300個俄羅斯實體納入出口管制範圍，並致力防堵台灣零組件或產品經由第三地轉運俄羅斯的可能。

蕭光偉提到，然而美國、歐盟或台灣都同樣面臨有惡意第三方將受管制產品蓄意以不法方式轉運到俄羅斯的可能，而面對這樣的挑戰，我國也一直持續與美國、歐盟及其他理念相近國家保持密切合作，精進相關防堵與制裁措施。

蕭光偉呼籲也歡迎烏克蘭政府向我國直接提出具體情資，以共同反制威權獨裁國家的侵略手段；台灣衷心期盼俄烏戰爭早日結束，讓烏克蘭人民脫離戰火與苦難，並將持續與理念相近國家站在同一陣線，嚴格執行對俄制裁措施，共同捍衛全球自由、和平與繁榮。

蕭光偉強調，在俄烏戰爭中，中國正是國際社會公認的俄羅斯關鍵協力者（decisive enabler），外交部呼籲國際社會應共同正視此一問題對國際和平安全所造成的嚴重破壞，才能根本解決烏克蘭和平受到破壞的真正瓶頸。

