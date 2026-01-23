澤倫斯基點名台灣零組件流入俄國 賴清德：請把訊息給台灣加強管制

針對烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）點名台灣電子零組件仍流入俄羅斯軍工體系，總統賴清德今表示，他在這裡請澤倫斯基把訊息給台灣，他們願意加強管制來保護烏克蘭。

賴清德今表示，他在這裡請澤倫斯基把訊息給台灣，他們願意加強管制來保護烏克蘭。（圖/中天新聞）

澤倫斯基22日在達沃斯世界經濟論壇（WEF）發表演說時，罕見點名台灣電子零組件仍流入俄羅斯軍工體系，直言俄方之所以能持續生產飛彈，正是因為成功規避西方制裁並取得關鍵零件，「不只是來自中國，也包括歐洲、美國與台灣」。

澤倫斯基點名台灣電子零組件仍流入俄羅斯軍工體系。 （圖/美聯社）

對此，賴清德今天（23日）出席「2026電器空調影音年終購物展開幕典禮」，會前接受媒體聯訪時表示，台灣與烏克蘭人民站在一起，台灣已經加入歐美製裁俄羅斯的行列，台灣也已跟友盟國家進入烏克蘭進行人道救援的工作，台灣也有年輕人到烏克蘭參戰，跟烏克蘭的人民站在一起，那也有台灣的年輕人因此而犧牲寶貴的生命。

賴清德強調，在未來戰爭結束之後，台灣也願意跟歐美友盟國家加入重建烏克蘭的行列。因此自己在這裡請澤倫斯基把訊息給台灣，「我們願意加強管制，透過第三國同時隱藏最終目的的商品，避免進入俄羅斯來保護烏克蘭」。 最後，賴清德祈求上帝保佑烏克蘭，儘速獲得和平，讓烏克蘭的人民儘速離開戰火。

