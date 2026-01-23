澤倫斯基點名台灣零組件流入俄！綠委曝嚴重了 要求徹查

遭澤倫斯基點名破口 陳冠廷籲國安會、經濟部徹底清查。陳冠廷辦公室提供

烏克蘭總統澤倫斯基提及「台灣電子零組件仍流入俄羅斯軍工體系」，民進黨立委陳冠廷表示，國際直接點名對台灣是嚴重警訊。台灣長期強調站在民主陣營、捍衛國際秩序，此刻更需要讓外界看見具體作為。信任則需來自可被檢驗的制度與成果，行動必須與價值一致。

陳冠廷指出，我國針對戰略性高科技貨品（SHTC）現行出口管制已有基本架構，主要包括三個環節：出口前依規定事先申請許可；出口時由海關執行查驗與抽驗，對曾有違規紀錄者亦可加強查緝；金流端由金融機構辨識交易風險，若涉及禁止出口的高風險地區或對象，得採取凍結金流等控管措施。這些機制需要被更強化與整合，才能回應外界對「是否有效阻斷高風險流向」的疑慮。

陳冠廷坦言，最棘手的灰色地帶常出現在出口之後。當貿易夥伴未誠實揭露下一手買方、最終用途與最終去向，甚至透過第三地轉運、換單、拆單、轉包等方式，讓貨品流向俄羅斯等受管制國家，單靠出口當下的文件審查與抽驗，確實難以做到完全阻斷。出口管制需要把「出口後去哪裡、被誰用」納入治理範圍，強化終端用途與使用者的查核追蹤，才有能力補上制度缺口。

陳冠廷表示，他要求經濟部與國安會立即啟動跨部會「徹查清查」專案，全面盤點SHTC與敏感零組件的高風險交易樣態與可能轉運鏈，聚焦可疑中介商、異常交易與高風險第三地，建立更具操作性的預警、通報與回溯機制，讓情資、邊境查緝、司法追查與金融風控可以銜接運作。

他說，同時也要把法遵責任做得更具體、可稽核，針對高風險品項出口，將終端用途聲明、禁止轉運條款與違約責任納入可查核工具，並以專案方式加強抽查與事後稽核，避免守法業者被少數鑽漏洞者拖累，傷及台灣整體供應鏈信譽。

陳冠廷強調，面對國際點名，政府需要用更高標準回應，對外清楚說明作為，對內把關更嚴密。「出口管制要能真正堵漏洞，台灣的國際信譽與自身國家安全才守得住。」

