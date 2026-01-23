澤倫斯基點名台灣電子零組件仍流入俄國 經濟部3點回應

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）22日在達沃斯世界經濟論壇（WEF）發表演說時，罕見點名台灣電子零組件仍流入俄羅斯的國防工業體系，直言俄方之所以能持續生產飛彈，正是因為成功規避西方制裁並取得關鍵零件，「不只是來自中國，也包括歐洲、美國與台灣」。對此，我國經濟部今（23）日有最新回應。

澤倫斯基。(圖/美聯社)

針對媒體報導「烏克蘭總統澤倫斯基點名台灣提供俄國電子零件」，經濟部回應，自俄羅斯2022年2月入侵烏克蘭後，我國與烏克蘭人民站在一起，加入歐美制裁俄羅斯的行列，包括6度擴大管制貨品清單，大幅提高違規出口至俄羅斯及白俄羅斯的罰則到15倍，要求廠商出口俄羅斯鄰近國家時須切結不得轉運俄羅斯。在前述做法下，我國晶片及工具機自2024年4月起已無出口俄羅斯。

經濟部進一步表示，台灣業者一向重視並恪遵國際法規與出口管制制度，並落實必要的盡職調查與風險評估機制；政府亦將持續強化出口管理制度，與美國、歐盟日等理念相近國家深化多邊合作，共同防堵貨品不當流向，維護以規則為基礎的國際秩序與安全。

(圖/中天新聞)

經濟部強調，台灣願與歐美等友盟國家共同參與烏克蘭重建及相關協助工作，同時將持續加強對透過第三國轉運、規避管制及隱匿最終用途行為的管理充分與國際合作，避免相關電子零組件產品非法流入俄羅斯，確保出口管制措施有效落實。若有進一步明確資訊，歡迎各界提供，該部將會儘速調查協處。

