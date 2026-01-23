澤倫斯基點名台灣！開嗆「提供零件助俄國產飛彈」 綠委震怒回應了

即時中心／高睿鴻報導

俄烏自2022年後爆發全面戰爭，即便雙方皆死傷慘重，卻一路僵持至今。不過，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今（23）日突然在演講中提到，俄國之所以能繼續生產飛彈等武器，來自歐洲、美國、甚至台灣的關鍵零組件就是關鍵。對於台灣突然被點名，我國許多民眾感到相當驚訝，民進黨立委陳冠廷更是呼籲國安會、經濟部，徹底清查出口與貿易管制。

澤倫斯基利用演講重砲開嗆歐美等國，認為俄國之所以能繼續打仗、不斷更新武器，與外界不斷提供其零組件有關；他雖點名了不少國家，但台灣也赫然在列，引發輿論譁然。對於「台灣電子零組件仍流入俄羅斯軍工體系」的指控，陳冠廷直言，台灣被國際直接點名，無疑嚴重警訊；他說，台灣長期強調站在民主陣營、捍衛國際秩序，此刻更需要讓外界看見具體作為。陳冠廷也強調，信任需來自可被檢驗的制度與成果，且行動必須與價值一致。

陳冠廷指出，我國針對戰略性高科技貨品（SHTC），現行出口管制已有基本架構，主要包括3個環節：出口前依規定事先申請許可；出口時由海關執行查驗與抽驗，對曾有違規紀錄者，亦可加強查緝；金流端則由金融機構，辨識交易風險，若涉及禁止出口的高風險地區或對象，得採取凍結金流等控管措施。但他強調，這些機制還需要進一步強化與整合，才能回應外界「是否有效阻斷高風險流向」的疑慮。

陳冠廷坦言，最棘手的灰色地帶，其實常在出口後出現。他直言說，當貿易夥伴未誠實揭露下一手買方、最終用途與最終去向，甚至透過第三地轉運、換單、拆單、轉包等方式，讓貨品流向俄羅斯等受管制國家，單靠出口當下的文件審查與抽驗，確實難以做到完全阻斷。因此他認為，出口管制也需要將「出口後去哪裡、被誰用」納入治理範圍，強化終端用途與使用者的查核追蹤，才有能力補上制度缺口。

綜上述，陳冠廷表示，他將要求經濟部與國安會，立即啟動跨部會「徹查清查」專案，全面盤點SHTC與敏感零組件的高風險交易樣態、以及可能的轉運鏈，聚焦於可疑中介商、異常交易與高風險第三地。同時，也要建立更具操作性的預警、通報與回溯機制，讓情資、邊境查緝、司法追查與金融風控，都可以銜接運作。

同時，陳冠廷認為，也要將法遵責任做得更具體、可稽核，針對高風險品項出口，應將終端用途聲明、禁止轉運條款與違約責任，納入可查核工具，並以專案方式，加強抽查與事後稽核，避免守法業者被少數鑽漏洞者拖累，傷及台灣整體供應鏈信譽。

陳冠廷最後強調，面對國際點名，政府需要用更高標準回應，對外清楚說明作為，對內把關更嚴密。「出口管制要能真正堵漏洞，台灣的國際信譽與自身國家安全才守得住」，他說。

