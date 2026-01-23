澤倫斯基點名台零組件流向俄 賴總統盼提供訊息加強管制

政治中心／林靜、胡景順 台北報導

烏克蘭總統澤倫斯基，參加達沃斯世界經濟論壇時，抨擊俄羅斯從歐美及台灣拿到製造飛彈的電子零件，總統賴清德重申台灣力挺烏克蘭立場，也願加強管理透過第三國、隱藏最終目的地的商品，並請澤倫斯基將訊息提供給我方，學者則分析應該是透過走私集團，呼籲盡速展開跨國合作調查。

烏克蘭總統澤倫斯基，出席瑞士達沃斯世界經濟論壇，不只大力抨擊歐洲無力阻止俄國入侵烏克蘭，話鋒一轉，直接點名台灣。

烏克蘭總統澤倫斯基：「（除了中國）俄羅斯還從歐洲美國，和台灣的公司拿到（製造飛彈）的零件，台灣的企業能不要繼續為俄羅斯，提供電子零件嗎。」

總統賴清德：「台灣與烏克蘭人民站在一起，台灣已經加入，歐美制裁俄羅斯的行列，請烏克蘭澤倫斯基總統，把訊息給台灣，我們願意加強管制透過第三國，同時隱藏最終目的的商品，避免進入俄羅斯來保護烏克蘭。」

總統賴清德火速回應、不迴避責任。更在X平台發文，強調願與烏克蘭總統深入交流、打擊非法第三國轉運，並PO出有烏克蘭國旗顏色的蘭花照片，表達挺烏態度。不過學者分析，盡速展開跨國合作調查，才是解決之道。





國防院助理研究員許智翔：「台灣其實有不少的工業產品，像是說在軍工或是武器生產上，都佔有滿重要地位，比方說像是工具機，尤其台灣生產的高階工具機，台灣生產的晶片，其實在武器生產裡面，是扮演很重要的地位，不肖商人可能很多時候，甚至會跟像中國或其他地方，這些跨國走私網絡去連結，我想這還是需要跨國的合作調查。」

立委（民）陳冠廷：「不僅僅是經濟部，國安會也要跨部會協調，包含在海關上也好的查驗，強度也要增加，除了出口段之外，我們也要追查到使用段，有沒有異常的這種狀況。」

政府機關展開調查，台灣挺烏、反戰立場，不容遭誤解。





原文出處：澤倫斯基點名台灣零組件流向俄 賴總統盼提供訊息加強管制

