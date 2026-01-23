澤倫斯基點名台電子零件助俄 總統賴清德：願加強管制
總統賴清德表示，「台灣與烏克蘭人民站在一起。」強調台灣對於俄烏戰事的立場明確，絕對不容任何協助侵略者的行為。但對於烏克蘭總統澤倫斯基22日在瑞士的達沃斯世界經濟論壇上，公開點名「台灣」電子零組件流入了俄羅斯軍工體系，總統賴清德也親上火線澄清。
烏克蘭總統澤倫斯基22日說，「但不只中國，俄羅斯同樣從歐洲、美國，以及台灣的公司取得相關零組件。」
總統賴清德回應，「請烏克蘭澤倫斯基總統把訊息給台灣，我們願意加強管制透過第三國、同時隱藏最終目的的商品，避免進入俄羅斯。」
對此，經濟部也表示，自俄羅斯2022年2月入侵烏克蘭後，我國至今就「6度」擴大管制貨品清單。從國貿署的資料顯示，不僅2022年3月採取從嚴審查，同年5月更擴大適用於白俄羅斯，加上大幅提高違規出口至兩俄的罰則到15倍；以及要求廠商出口其鄰近國家，如土耳其、阿聯、中亞等國的時候，也必須切結不得轉運俄羅斯，強調我國晶片及工具機，等於從2024年4月起已沒有出口俄羅斯。
立委則提醒，最棘手的灰色地帶常出現在出口之後，透過「第三地」流向俄羅斯等受管制國家，要求經濟部與國安會專案清查，強化終端用途與使用者的追蹤。
民進黨立委陳冠廷表示，「不肖的廠商，他可能透過在第三地轉單、拆單、轉包等等的各種方式，讓他們來去應用在這些軍工體系上。所以我們也希望說，被誰用？那可能會轉到誰？這也都要納入治理的範圍內。」
外交部發言人蕭光偉回應，「台灣迄今已6度擴大管制清單，將3300個俄羅斯實體納入出口管制範圍。然而美國、歐盟或台灣，都同樣面臨有惡意第三方，將受管制產品蓄意以不法方式轉運到俄羅斯的可能。我國也一直持續與美國、歐盟及其他理念相近國家保持密切合作。」
外交部強調，在俄烏戰爭中，中國正是國際社會公認的俄羅斯關鍵協力者，呼籲國際社會共同正視，並期盼俄烏戰爭早日結束，讓烏克蘭人民脫離戰火與苦難。
