澤倫斯基點名「台灣飛彈零件流入俄國」 賴清德親回：歡迎提供非法轉運資訊

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）22日於瑞士達沃斯（Davos）世界經濟論壇（WEF）發表演說，痛批歐洲無力阻止俄羅斯入侵烏克蘭，也怯於應對其他威脅，並點名批評台灣企業生產電子零件給俄羅斯使用。對此，總統賴清德在社群媒體標註澤倫斯基發文寫道，台灣堅定支持烏克蘭，歡迎他提供資訊打擊非法轉運行為；外交部發言人蕭光偉則向《風傳媒》表示，台灣衷心期盼俄烏戰爭早日結束，並將持續與理念相近國家站在同一陣線，嚴格執行對俄羅斯的制裁措施。

廣告 廣告

綜合媒體報導，澤倫斯基22日在世界經濟論壇發表演說，重砲抨擊歐洲「永遠跟在別人後面」，並譏諷歐洲在美國總統川普（Donald Trump）揚言奪取格陵蘭時，只敢擺出象徵性軍事姿態，「只派30或40名士兵到格陵蘭，這究竟是給誰看？給俄羅斯、中國，還是丹麥？」澤倫斯基同時點名，部分國家產製俄羅斯飛彈高度依賴的零組件，「不只中國，俄羅斯也從歐洲、美國，甚至台灣的企業取得零組件」、「投入到台灣周邊致力於避免戰爭的努力這麼多，台灣的企業能不要讓生產的電子零件為俄國所用嗎？」

對此，賴清德今日透過社群媒體X發文表示，台灣長期與全球夥伴透過人道援助與協調制裁，堅定支持烏克蘭；歡迎澤倫斯基進行資訊交流，以進一步打擊非法第三國轉運，及隱匿最終用途的行為。賴清德強調，台灣已有年輕人為了捍衛烏克蘭的自由而犧牲生命，台灣的立場也很明確，任何協助侵略行為或違反國際禁運與出口管制規範都不可接受，「我們祈禱和平能早日重返烏克蘭」。

總統賴清德透過社群平台X發文回應澤倫斯基的指控。（取自賴清德X）

遭澤倫斯基點名嗆聲 外交部： 歡迎 提出具體情資 ​

蕭光偉則向《風傳媒》表示，有關澤倫斯基公開指稱俄羅斯飛彈內含台灣零組件，外交部嚴正澄清說明，中華民國台灣堅定反對任何形式的侵略行為；自2022年俄羅斯侵略烏克蘭，我國政府即與國際民主陣營緊密合作，對俄羅斯採取嚴格高科技出口管制措施，迄今已6度擴大管制清單，將3300個俄羅斯實體納入出口管制範圍，並致力防堵台灣零組件或產品經由第三地轉運俄羅斯的可能。

蕭光偉指出，美國、歐盟和台灣都同樣面臨有惡意第三方，將受管制產品蓄意以不法方式轉運到俄羅斯的可能，而面對這些挑戰，我國政府也一直持續與美國、歐盟及其他理念相近國家保持密切合作，精進相關防堵與制裁措施。外交部呼籲也歡迎烏克蘭政府，向我國直接提出具體情資，以共同反制威權獨裁國家的侵略手段。

蕭光偉強調，在俄烏戰爭中，中國正是國際社會公認的俄羅斯關鍵協力者（decisive enabler），外交部呼籲國際社會應共同正視此一問題對國際和平安全所造成的嚴重破壞，才能根本解決烏克蘭和平受到破壞的真正瓶頸。台灣也衷心期盼俄烏戰爭早日結束，讓烏克蘭人民脫離戰火與苦難，並將持續與理念相近國家站在同一陣線，嚴格執行對俄制裁措施，共同捍衛全球自由、和平與繁榮。

更多風傳媒報導

