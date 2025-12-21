澤倫斯基：代表團赴美 協商和平計畫與安全保障

（中央社基輔20日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，前往美國的烏克蘭代表團將與美方協商20點和平計畫、安全保障、國家重建，以及所有相關步驟和文件，歐洲官員也可能出席。

根據「基輔獨立報」（The Kyiv Independent）報導，澤倫斯基表示：「我們都知道俄羅斯立場。他們想要完全控制頓巴斯（Donbas），現在又想讓我們從頓巴斯撤軍。」

「我們的立場也很明確：我們不準備採取這樣的行動，美國正尋求妥協。」

澤倫斯基的發言，時值美國再次推動烏克蘭與俄羅斯簽署和平協議，儘管雙方在關鍵議題上仍有巨大分歧。

美國先前提出在頓巴斯地區設立「非軍事區」，其中包括幾乎完全被占領的盧甘斯克（Luhansk）州，以及部分被占領的頓內茨克（Donetsk）州，目的是讓烏克蘭軍隊自當地撤出，但澤倫斯基曾表示擔心這項計畫。

澤倫斯基也指出，烏克蘭與美國還在討論戰後安全保障問題，這項保障具法律約束力，運作原則與北約第5條款（Article 5）類似，即任何成員遭受攻擊，即啟動集體防衛機制。

澤倫斯基強調需要強化烏克蘭軍隊，並利用俄羅斯閒置資產作為國家重建與國防資金。他在談到這個問題時說：「美國表示願意提供協助，但我目前還不了解具體細節。」

澤倫斯基在前往布魯塞爾參加歐盟高峰會的途中指出：「我們談論的是歐盟內約2000億歐元的（俄羅斯資產）」

歐盟這次峰會將討論如何利用俄羅斯資產。「沒有它，烏克蘭將面臨嚴重問題。」

俄羅斯也證實，俄美將舉行新一輪會談。克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）向俄羅斯媒體表示，這次會談目標是「了解美國在與歐洲和烏克蘭的協商中所取得的成果」。（編譯：屈享平）1141221