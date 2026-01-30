澤倫斯基：俄烏新一輪阿布達比和談恐生變

新一輪俄烏和談排定2月1日在阿布達比舉行，但烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)今天(30日)表示，下一輪俄烏和談時間地點可能生變。

澤倫斯基今天發出聲明表示，「對我們來說，所有與我們有共識的人出席下一輪和談十分重要，因為每個人都希望得到回應。」

美國國務卿盧比歐(Marco Rubio )14日曾表示，參加上一輪會談的美國總統川普特使魏科夫(Steve Witkoff)，和川普女婿庫許納(Jared Kushner)將不會出席阿布達比新一輪和談。

澤倫斯基表示，因為美國與伊朗之間局勢的變化，可能會影響和談時間與地點的安排。

澤倫斯基也表示，談判各方還是沒有針對頓內茨克(Donetsk)的領土問題達成共識。他說，「到目前為止，我們仍未就領土議題，特別是烏克蘭東部領土問題達成妥協」。(編輯：宋皖媛)