澤倫斯基：將制裁俄羅斯武器零組件外國供應商

（中央社基輔8日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）今天表示，他將對供應俄羅斯無人機與飛彈零組件的部分外國製造商實施制裁，這些武器被用於攻擊烏克蘭。

路透社報導，澤倫斯基在社群平台X發文指出：「（俄羅斯）如果沒有關鍵的外國零組件，根本不可能生產這些武器，而俄羅斯仍透過規避制裁的方式取得這些零組件。」

澤倫斯基提及：「我們將針對這類公司--零組件供應商以及飛彈與無人機製造商--實施新制裁。我已簽署相關決策。」

根據烏克蘭總統府公布的兩項法令，這次制裁對象包括數家中國公司，以及來自前蘇聯國家、阿拉伯聯合大公國與巴拿馬的企業。

俄烏雙方為結束即將滿4年的戰爭已展開談判，但俄羅斯近月仍大幅增加對烏克蘭飛彈與無人機攻擊的規模與次數，攻擊重點鎖定能源及後勤部門。

澤倫斯基還在X指出，俄羅斯過去一週對烏克蘭城市與村莊發射逾2000架攻擊型無人機、1200枚導引航空炸彈，以及116枚各式飛彈。（編譯：陳正健）1150208