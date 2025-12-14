澤倫斯基：將在柏林會晤美國與歐洲代表

（中央社基輔13日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，他將在德國柏林與美國及歐洲代表會面，討論「和平的基本原則」。

澤倫斯基表示，烏克蘭需要「有尊嚴的」和平，並且必須獲得保證，確保2022年入侵烏克蘭的俄羅斯不會再次發動攻擊。

德國今天稍早表示，週末將在國內接待美國和烏克蘭代表團，就烏克蘭停火進行會談，之後，歐洲領導人與澤倫斯基15日將在柏林舉行峰會。（編譯：鄭詩韻）1141214