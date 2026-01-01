澤倫斯基：拒簽軟弱和平協議 以免延長戰爭

（中央社基輔31日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基今夜在向全國發表的新年談話中表示，烏克蘭希望戰爭結束，但不會不計一切代價。他還說，他不會簽署只會延長戰爭的「軟弱」和平協議。

路透社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）身穿深綠色上衣，坐在辦公室發表新年談話，背景有一棵耶誕樹。他表示，烏克蘭人在將近4年的戰爭中身心俱疲，這段時間甚至比二戰期間德國占領烏克蘭許多城市還要長，但他們不打算放棄。

廣告 廣告

澤倫斯基在深夜發布的21分鐘談話中說：「烏克蘭要什麼？和平嗎？是！不惜一切代價嗎？不！我們希望戰爭結束，但不是讓烏克蘭亡國。」

他說：「我們累了嗎？非常累。但這代表我們準備投降嗎？任何這麼想的人都是大錯特錯。」

澤倫斯基表示，在任何「軟弱的協議」上簽字「只會助長戰爭」。

他說：「我的簽名只會簽在堅實的協議上。而這正是每一次會談、每一通電話、每一項決策的目的所在。要為所有人爭取堅實的和平，不只是一天、一週或兩個月，而是持續多年的和平。」

澤倫斯基表示，美國數週來主導的外交行動已產生一項幾乎就緒的和平協議，包括他上週末與美國總統川普在佛羅里達州會談。

他說：「和平協議已有9成就緒，剩下1成。這1成包含一切，這1成將決定和平的命運、烏克蘭和歐洲的命運，以及人民今後的生活。」

俄烏雙方最大分歧在於烏克蘭部分領土控制權歸屬問題。（編譯：盧映孜）1150101