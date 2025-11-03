澤倫斯基：收到最新一批「愛國者」防空系統

美聯社報導，烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)表示，基輔已收到最新一批美國製造的愛國者防空系統(Patriot air defense systems)，以協助它應對俄羅斯的猛烈轟炸。此前，俄羅斯最新一波的夜間襲擊造成1名男子喪生，並導致其5名家人受傷，其中包括2名兒童。

隨著嚴冬將來臨，俄羅斯近來加強攻擊烏克蘭的能源設施，導致大規模停電，切斷烏克蘭民眾冬季的暖氣和自來水供應，並干擾烏克蘭的無人機和飛彈生產。

先進的「愛國者」防空系統是應對俄羅斯飛彈最有效的武器。澤倫斯基不時呼籲西方夥伴提供更多此類系統，但由於產能限制和維持庫存的必需，導致這些防空系統的交付速度放緩。

澤倫斯基2日晚間在社群媒體上表示：「更多愛國者系統現已運抵烏克蘭並投入使用。」 「當然，我們需要更多(防空)系統來保護我們全國的關鍵基礎設施和各個城市。」

澤倫斯基感謝德國提供這批愛國者飛彈系統。柏林在3個月前表示將再向烏克蘭提供2套「愛國者」防空系統。在此之前，柏林獲得美國的保證，將優先向它交付新一代的「愛國者」系統，以補充其庫存。愛國者系統僅在美國製造。

北約正協調定期向烏克蘭運送大量武器裝備。歐洲盟國和加拿大從美國購買大部分裝備，因為美國擁有更充足的軍事物資儲備以及更有效的武器。與前總統拜登(Joe Biden)政府不同，川普政府沒有向烏克蘭提供任何武器。

烏克蘭空軍稱，俄羅斯在2日至3日凌晨總共向烏克蘭發射了12枚各種類型的飛彈，及138架無人機。(編輯：宋皖媛)