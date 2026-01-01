澤倫斯基：烏俄和平協議差10% 拒絕軟弱簽字助長戰火

烏克蘭總統澤倫斯基向全國發表長達21分鐘的新年演說。（翻攝自X@ZelenskyyUa）

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy） 今（1日）向全國發表長達21分鐘的新年演說，透露烏克蘭距離與俄羅斯達成和平協議僅剩10％，但這10％至關重要，攸關烏克蘭的命運及歐洲的未來。澤倫斯基強調，在任何軟弱的協議上簽字只會助長戰火，烏克蘭不會為了換取和平毫無底線地妥協。

澤倫斯基表示，烏克蘭人民歷經近4年的戰爭早已精疲力盡，甚至比二戰期間德國占領烏克蘭多座城市的時間還要常，但他們不打算放棄投降。他強調烏克蘭當然希望結束戰爭，但不會「不惜任何代價」換取和平，「我們希望戰爭結束，而不是讓烏克蘭亡國。」直言協議上軟弱的簽字無法有效保障烏克蘭，「我的簽名只會落在一份強而有力的協議上。」

廣告 廣告

澤倫斯基透露，由美國主導的和平協議已經完成了90％，但剩下的10％包含了一切，將決定烏克蘭與歐洲的命運，以及人們未來如何生活。

烏克蘭與俄羅斯未能達成協議的最大分歧，仍是烏克蘭部分領土控制權的歸屬。俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）要求烏軍撤出頓巴斯（Donbas），但澤倫斯基拒絕讓步，烏克蘭不相信撤軍後，俄羅斯就會善罷甘休。

更多鏡週刊報導

軍演期間海巡高層聚餐 管碧玲道歉：仍有監控動向、發文厚植國人對海巡信賴

「如果我當選有8年時間」 賴瑞隆發豪語：泰勒絲高雄開唱不是沒機會

柯文哲打官司「負債數千萬、賠光退休金」 陳佩琪新年願望：找工作維持生計