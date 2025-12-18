澤倫斯基：烏克蘭談判人員赴美磋商 迄無最終和平方案

（中央社基輔／布魯塞爾18日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，烏克蘭談判人員正前往美國，計劃於19日和20日與美國談判團隊展開會商。

路透社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在與記者進行WhatsApp聊天時表示，目前還沒有協調一致的最終和平方案，並再次呼籲各方夥伴強化烏克蘭實力，以防俄羅斯拒絕停戰。

法新社報導，他告訴記者：「星期五和星期六，我們的團隊將會到美國，他們已經在路上…美方正在等他們。」澤倫斯基表示，歐洲官員也可能參與這次會談。

與此同時，澤倫斯基今天抵達布魯塞爾。值此緊要關頭，歐洲聯盟領袖正在進行高峰會，協商未來兩年對烏克蘭的財政支援方案。

烏克蘭總統府向媒體宣布，澤倫斯基已經抵達當地。消息人士稍早向法新社透露，他將親自前往布魯塞爾，向歐盟領袖爭取將遭到凍結的俄羅斯資產撥給烏克蘭。（編譯：何宏儒）1141218