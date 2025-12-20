澤倫斯基：美國提烏俄談判「新模式」 歐洲特使可能加入

烏克蘭總統澤倫斯基12月19日訪問波蘭。路透社



烏克蘭總統澤倫斯基20日表示，美國已提出一種烏克蘭與俄羅斯和平談判的新模式，美國特使將參與其中，可能也將有歐洲特使加入。

澤倫斯基說，烏克蘭於19日與美國談判代表恢復雙邊會談，將確認會談是否獲得積極進展後，再決定是否採用美方提出的新模式。他還補充，計畫與烏克蘭代表團團長烏梅洛夫討論此事。

不過他沒有進一步說明，川普政府官員提出的「新模式」是什麼。

澤倫斯基對媒體表示：「美國說他們將和俄羅斯代表另外舉行會議。據我了解，他們提議的模式如下：烏克蘭、美國、俄羅斯，鑑於歐洲方面也有代表，可能歐洲也會參加。」

美國談判代表預定20日在佛州會晤俄國官員。

自今年7月以來，俄烏沒有再面對面會談過。不過美國主導的穿梭外交，近幾週來密集增加。

烏梅洛夫表示，歐洲和烏克蘭代表19日已與美國舉行一輪討論，與會者皆同意盡快恢復聯繫。

烏克蘭緊急事務部門20日表示，俄羅斯飛彈襲擊烏克蘭南部城市敖德薩的港口基礎設施，造成8人死亡，27人受傷。

