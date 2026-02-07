澤倫斯基：美國要求俄烏6月前結束戰爭 提議下周在美會談

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)表示，美國希望，烏克蘭與俄羅斯在6月前結束戰爭，並已提議下週在美國舉行最新一輪會談。

美國總統川普(Donald Trump)政府近來持續施壓莫斯科與基輔，要求終結這場在本月將屆滿4年的戰爭。俄烏近日已在阿布達比重啟談判，但至今仍未能在棘手的領土問題上達成妥協。

俄羅斯目前佔領約20%的烏克蘭領土。莫斯科並要求，在停戰協議中取得對烏克蘭東部頓內次克地區(Donetsk)的全面控制權。

但烏克蘭表示，若協議中無法有效嚇阻俄羅斯再次發動入侵，基輔不會簽署任何相關協議。

澤倫斯基在今天(7日)上午公布的談話中說：「美國首次提議，讓烏克蘭與俄羅斯的兩個談判團隊在美國會面，可能是在邁阿密，時間大約是一週後。」

他補充說：「他們表示，希望在6月前把所有事情完成。」

澤倫斯基曾多次表達不滿，認為外界要求烏克蘭做出相較於俄羅斯更不成比例的讓步。

在今天發布的談話中，這位烏克蘭領導人強調，他不會容忍華府與莫斯科在基輔背後私下達成任何協議，特別是涉及烏克蘭主權的安排。

澤倫斯基也表示，雙方在由俄羅斯自2022年起佔領的札波羅熱核電廠(Zaporizhzhia nuclear power plant)控制權問題上，仍未能達成共識。(編輯：許嘉芫)