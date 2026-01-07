澤倫斯基：美烏團隊將處理俄烏戰爭談判中「最困難議題」

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)表示，美國與烏克蘭談判團隊今天(7日)在巴黎將著手處理俄烏戰爭談判中「最困難的議題」，包括在歐洲主導協商中、已取得突破的領土問題。

歐洲領袖與美國特使昨天宣布，已就基輔的關鍵安全保障達成共識，盼在圍繞委內瑞拉局勢與美國總統川普(Donald Trump)對格陵蘭構想引發的緊張氛圍下，仍能展現支持烏克蘭的團結立場。

美方由特使魏科夫(Steve Witkoff)與川普女婿庫許納(Jared Kushner)代表出席會談，談判目標是結束因俄羅斯入侵而引發將近4年的戰爭。

澤倫斯基指出，基輔與華府團隊將在會談第2天聚焦兩項核心議題：被俄羅斯占領的札波羅熱核電廠未來，以及烏克蘭東部領土的控制權。

他在臉書發文表示：「將再度與美國總統的特使舉行會談，這已是兩天內第3場會議。結束戰爭基本框架中最困難的問題—也就是札波羅熱核電廠與領土相關議題，都將被討論。」

澤倫斯基並強調，西方盟友持續對莫斯科施壓至關重要。「和平必須有尊嚴，而這取決於夥伴們是否能確保俄羅斯真的願意結束戰爭。」

烏克蘭新任幕僚長、前情報首長布達諾夫(Kyrylo Budanov)今天表示，會談「已出現具體成果」，但「並非所有資訊都能公開」。

一名歐洲外交人士指出，法國、德國與英國代表今天也參與巴黎的新一輪會談，義大利與土耳其亦有官員與會。

在昨天的會議中，烏克蘭的西方盟友同意提供關鍵安全保障，包括由美國主導的監督機制，以及在俄烏停火後部署的歐洲多國部隊。

不過，戰事仍未停歇，這場自二戰以來歐洲最致命的衝突持續延燒；俄羅斯目前的談判立場仍不明朗。俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)多次表明，不希望北大西洋公約組織(NATO)部隊進駐烏克蘭。