澤倫斯基：若確保安全 90天內辦選舉

烏克蘭總統澤倫斯基9日表示，若美國與盟友能確保烏國安全，他準備在3個月內舉行選舉，藉此回應美國總統川普對烏國拖延大選的質疑。

川普在9日刊出的「政客」（Politico）訪問中，批評澤倫斯基政府利用戰爭作為藉口，延後選舉。對此，剛結束義大利訪問行程的澤倫斯基表示，只要盟友能為烏克蘭提供安全保障，該國將準備在60天至90天內舉行大選；並強調關鍵問題是「安全」，且表示已要求國會準備立法提案，允許在戒嚴期間舉行選舉。

澤倫斯基的5年總統任期，已在去年5月20日屆滿，但根據烏國法律，戰時戒嚴狀態下禁止舉行總統與國會選舉。此外，若烏國舉行大選，目前居住在被俄占領的5分之1國土上的民眾，以及前線附近居民，其投票權與公民地位也充滿不確定性。

此外，各界關注新版烏俄和平協議草案，澤倫斯基透露內容剩下20點，且明確排除割讓領土的可能性。

澤倫斯基近期走訪歐洲各國，爭取支持；面對拖延大選的批評，他說關鍵考量是安全。左為法國總統馬克宏。（達志影像／美聯社資料照片）