澤倫斯基：願意放棄加入北約 換取安全保證結束戰爭

美國駐柏林大使館。路透社



烏克蘭總統澤倫斯基週日（14日）宣布，烏克蘭願意放棄加入北約（NATO），以此妥協換取安全保證，讓俄烏戰爭可以停止。

這是澤倫斯基週日在柏林前往美國大使館，準備商討俄烏戰爭停戰協議之前的發言。這是烏克蘭180度的大轉變，澤倫斯基先前與烏克蘭都非常努力希望能加入北大西洋公約組織，以獲得俗稱北約第五條的集體安全保證。

澤倫斯基說：「從最初一開始，烏克蘭的願望就是加入北約，這是真材實料的安全保證。但是美國以及歐洲一些夥伴並不支持這個方向。」

他接著說：「因此，今天，美國與烏克蘭之間類似第五條的保證，歐洲同伴的安全保證，以及像是日本、加拿大這些國家的保證，是預防俄國再度發動侵略的手段。」

澤倫斯基強調：「這已經是烏克蘭這一方的妥協。」

莫斯科堅決要求烏克蘭與北約白紙黑字寫下北約不會接納烏克蘭。俄國還要求烏克蘭放棄目前仍持有的頓巴斯地區約10%的土地，要國際正式承認俄國兼併頓內茨克、盧甘斯克與克里米亞成為俄國領土。

俄國總統普丁也堅決要求，烏克蘭必須裁軍，變成「中立」地區，北約國家不准在烏克蘭駐軍。

美國總統川普的特使魏科夫週日與澤倫斯基在美國大使館會談。魏科夫當初與俄國代表商議後，就提出一項28點停戰和平協議，幾乎全依照俄國的願望訂出條款。

