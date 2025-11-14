澤倫斯基11/17訪法 馬克宏將重申對烏克蘭支持

法國總統府今天(14日)表示，總統馬克宏(Emmanuel Macron)將於11月17日在巴黎與烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)會晤，重申巴黎對烏克蘭的長期支持。

澤倫斯基此次訪問將是自2022年俄烏戰爭爆發以來，第九次訪問法國。

愛麗舍宮補充說，馬克宏與澤倫斯基的本次會晤旨在鞏固上個月烏克蘭盟友組成的「自願聯盟」，在召開會議後針對援助烏克蘭方面取得的進展。

法國和英國領導支持烏克蘭抵禦俄羅斯入侵的「自願聯盟」。烏克蘭的歐洲盟友在10月24日舉行的會議上表示，需要盡快動用被凍結的俄羅斯資產，來支援基輔。

馬克宏和澤倫斯基也預計將在此次會晤中，討論能源、經濟和國防等領域的雙邊合作。

澤倫斯基今天表示，俄羅斯連夜發動大規模襲擊，發射約430架無人機和18枚飛彈。同時，俄羅斯黑海港口諾沃羅西斯克港(Novorossiysk)在當局所稱的烏克蘭無人機重大襲擊後，停止了石油出口。