澤倫斯基12/28將會川普 討論烏克蘭領土與安全保障

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)今天(26日)表示，他將於28日與美國總統川普(Donald Trump)在佛州海湖俱樂部(Mar-a-Lago)會晤，雙方將針對俄烏和平計畫中的領土與安全保障事宜進行商討。

隨著美國與烏克蘭官員持續協商俄烏停火，雙方於本週稍早制定了一份20點和平草案，但其中部分內容仍有待兩國元首親自討論。

澤倫斯基今天向記者表示：「這次會議的目的是盡可能地敲定所有細節。」

他進一步指出：「至於敏感議題的部分，我們將針對頓巴斯(Donbas)地區和札波羅熱核電廠(Zaporizhzhia Nuclear Power Plant)進行討論，當然，我們也會談到其他議題。」

相較於美國先前提出的28點和平計畫，新草案將凍結前線，並刪除原本要求烏克蘭放棄加入北約(NATO)的內容。而基輔也有望作出部分讓步，包括烏軍最終撤出東部頓內茨克州(Donetsk)，並於當地設置非軍事區及自由經濟區。

這份和平計畫已送交俄羅斯當局評估，不過到目前為止，俄羅斯幾乎沒有表現出絲毫退讓跡象。根據俄國總統普丁(Vladimir Putin)的要求，烏克蘭必須撤出東部頓巴斯(Donbas)地區、放棄加入北約，並禁止西方國家在戰後向烏克蘭部署維和部隊。

俄羅斯將如何回應烏克蘭的最新提案，仍不得而知。澤倫斯基說：「我想我們會在未來幾天內得知他們的正式回覆。」