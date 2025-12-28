澤倫斯基28日與川普會談 爭取對新20點和平方案支持

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)將於28日與美國總統川普(Donald Trump)會面，尋求取得美方對新版本和平草案的背書，以終結已持續近4年的俄烏戰爭。

這項20點計畫是在美烏歷經數週的密集談判後產生，但尚未獲得莫斯科方面同意。在美國與烏克蘭領導人將於佛羅里達舉行面對面會談之際，俄羅斯持續對烏克蘭發動大規模飛彈與無人機攻擊。

白宮表示，兩位領導人的會談將於當地時間28日下午1時(格林威治時間18時，台灣時間29日凌晨2時)在川普私人的海湖俱樂部(Mar-a-Lago)舉行，這將是兩人自10月以來首度會面。在上次的會談中，川普拒絕了澤倫斯基提出、提供基輔遠程戰斧飛彈(Tomahawk)的請求。

澤倫斯基27日在加拿大過境停留時表示，他希望此次會談會「非常具有建設性」，並指出，俄羅斯領導人普丁(Vladimir Putin)透過近期對烏克蘭首都的猛烈攻擊，展現他真實的立場。

他說：「再一次的，這次攻擊成為俄羅斯對我們和平努力的回應，這清楚顯示，普丁並不想要和平。」

歐洲承諾支持



澤倫斯基在加拿大停留期間也與多位歐洲領袖舉行視訊會議。德國總理梅爾茨(Friedrich Merz)表示，與會領袖已承諾，將全力支持澤倫斯基的和平努力。

俄羅斯指控烏克蘭及其歐洲盟友，試圖「破壞」先前由美國斡旋，納入多項俄羅斯訴求的方案。

參與視訊會議的歐盟領袖，包括歐盟執委會(EU Comission)主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)與歐盟理事會(European Council)主席柯斯塔(Antonio Costa)表示，歐盟對烏克蘭的支持絕不會動搖，並誓言持續對克里姆林宮施壓，促其接受和平協議。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫(Sergei Lavrov)告訴國營通訊社塔斯社(TASS)，莫斯科將繼續與「美國談判代表接觸」。但他批評歐洲說：「歐洲以及歐盟已成為和平的主要障礙。」拉夫羅夫補充說：「他們毫不掩飾準備與俄羅斯開戰的計畫。」

拉夫羅夫還表示：「歐洲政治人物的野心簡直蒙蔽了他們的雙眼：他們不僅不關心烏克蘭人，似乎也不在乎自己的人民。」

川普迄今對這項新的和平提案持保留態度。

川普26日在接受美國政治媒體Politico專訪時表示，澤倫斯基「在獲得我的批准之前，什麼都沒有」，並說：「所以我們看看他會帶來什麼。」

此次會談預計將聚焦討論可能沿著目前前線停戰的方案，並可能要求烏克蘭自部分東部地區撤軍，設立非軍事化緩衝區。

這項方案包含了基輔迄今為止，對可能在領土議題上作出讓步最明確的承認。

但該方案並未要求烏克蘭自它仍控制的頓內茨克(Donetsk)地區撤出，這是俄羅斯的主要領土訴求。基輔仍控制約20%的頓內茨克地區。

安全保證

澤倫斯基也在加拿大向記者表示，安全保證將是他與川普會談的關鍵議題。

他強調：「安全保證必須與戰爭結束同步，因為我們必須確保，俄羅斯不會再次發動侵略。」

澤倫斯基說：「我們需要強力的安全保證，這將是我們討論的重點之一，也將討論其條件。」

烏克蘭堅持，在資金與武器方面，仍需要更多自歐洲與美國的支持，尤其是無人機。

加拿大總理卡尼(Mark Carney)27日在與澤倫斯基會面後宣布，將提供25億加幣(約18.2億美元)的新經濟援助，協助烏克蘭在戰後重建。(編輯：沈鎮江)