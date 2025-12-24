澤連斯基公布新版20點和平提案 還有哪些分歧未解？
（德國之聲中文網）本周三（12月24日）各大通訊社報道，烏克蘭總統澤連斯基於周二晚間在記者會上公布了美烏達成一致的最新版俄烏“和平計劃”草案的20點內容。
新20點和平計劃包含哪些內容？
烏克蘭的國家主權將由所有簽署方予以確認，其中包括俄羅斯與烏克蘭將簽署一項全面、無條件的互不侵犯協議。
為長期維持和平，將設立一套監督機制，負責監管接觸線局勢。該機制將使用天基監測系統（space-based monitoring）和違規預警系統。
美國、北約及歐洲國家將向基輔提供強有力的安全保障，其內容將比照北約《第五條》集體防御條款。
烏克蘭將維持其武裝部隊目前的80萬兵力規模。此前美方方案曾要求烏方削減軍隊規模。
俄羅斯將正式在其所有必要的國內立法中確立一項具有法律約束力的對歐洲和烏克蘭不實施侵略的政策，該政策須獲得俄羅斯國家杜馬絕對多數通過。
俄羅斯不得阻止烏克蘭將第聶伯河及黑海用於商業用途。
所有剩余戰俘將按照“全部交換”（All for All）原則交換，所有平民被拘押者和人質將獲釋。
協議簽署後，烏克蘭須盡快舉行選舉。
由美國總統特朗普主持的和平委員會將監督和保障這份具有法律約束力的協議的執行。烏克蘭、歐洲、北約、俄羅斯和美國都將是該機制的成員。如有違反將實施制裁。
尚未解決的主要分歧點是什麼？
目前最有可能阻礙和平談判進展的兩大問題是：
烏克蘭東部領土的控制權，以及扎波羅熱核電站的控制權。
新方案指出，只有在這兩個棘手問題得到解決之後，停火才能生效。
關於扎波羅熱核電站，澤連斯基表示：烏克蘭尚未與美國就由誰控制和運營歐洲最大的核電站達成協議。該核電站靠近前線，但位於俄羅斯軍隊控制的區域。
澤連斯基稱，美方最初方案設想由烏克蘭、俄羅斯和美國共同運營該電站。
基輔則希望烏克蘭與華盛頓各擁有一半對該核電站的控制權。
關於烏克蘭東部領土問題，澤連斯基表示：這是談判中最復雜的問題，仍未解決。
莫斯科要求基輔從整個地區撤出所有部隊，包括目前仍由烏克蘭控制的區域。
烏克蘭希望沿當前前線“凍結”戰鬥。
美國建議在基輔仍控制的頓涅茨克部分地區設立非軍事區和自由經濟區。
特朗普將在核心議題上拍板
澤連斯基暗示，在設立非軍事區之後，新草案最終可能導致烏克蘭從頓涅茨克撤軍。
“這是一份框架性文件，一份關於結束戰爭的基礎性政治文件，涉及我們、美國、歐洲以及俄羅斯。”澤連斯基說。
但他同時強調，“最敏感的問題”必須與美國總統特朗普進行討論。
“諸如領土問題這樣的事項，必須在領導人層級進行磋商，”澤連斯基補充說。
澤連斯基在周二晚間舉行的兩小時記者會上介紹了新草案，他的發言直到周三上午前被禁止公開。
烏克蘭此前反對的原方案中的關鍵內容已被修正，包括基輔必須立即從頓涅茨克東部地區撤軍並放棄加入北約的申請。此外，根據新方案，目前被莫斯科佔領的土地將不被承認為俄羅斯領土。
克裡姆林宮稱普京已獲悉新修訂草案
克裡姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）周三表示，俄羅斯對和平的要求並未發生變化，但也指出，莫斯科領導層將在作出回應前進行磋商。
“俄羅斯方面立場的所有主要參數，美方都非常清楚，”佩斯科夫對記者說。
“現在，我們將結合向國家元首匯報的信息，來形成進一步立場，並盡快繼續接觸。”他說。
俄羅斯官員還證實，普京已收到有關其談判代表與美國總統特朗普特使近期就結束烏克蘭戰爭舉行會晤的匯報。
作者: 德正 (路透社 美聯社 法新社 德新社)
