澤連斯基商業夥伴涉貪30億！ 烏反腐機構發布聯合聲明 多名高官參與其中

烏克蘭反腐機構近期發布聯合聲明，指控總統澤連斯基的昔日商業夥伴明迪奇與多名高級官員涉嫌參與貪腐事件，獲取近 1 億美元的不法利益。圖為明迪奇。 圖：翻攝自 @Dubinsky_pro X 帳號

[Newtalk新聞] 烏克蘭反腐機構近期發布聯合聲明，指控總統澤連斯基的昔日商業夥伴蒂穆爾．明迪奇 ( Timur Mindich ) 與多名烏克蘭高級能源官員涉嫌貪腐，非法收入預估約 1 億美元 ( 折合新台幣約 31.05 億元 )。隨著相關事件不斷延燒，國際社會也逐漸提升對烏克蘭貪腐問題的關注程度，基輔當局先前打擊反腐機構的行為也再次引發民眾討論。

綜合《法新社》、《路透社》等外媒報導，當地時間 11 日，烏克蘭國家反腐敗局 ( NABU ) 與特別反腐檢察署 ( SAPO ) 發布聯合聲明，指控明迪奇與部分高級能源官員涉嫌透過操縱國有企業的採購合約，或向供應商收受回扣等手段不法牟利，預估明迪奇可能已經透過烏克蘭的經濟部門非法賺取約 1 億美元的資金。

報導稱，此次的貪腐犯罪主要與烏克蘭國家核能公司「Energoatom」的採購合約有關，強調烏克蘭反腐機構在歷經 15 個月的調查，並在全國範圍內進行超過 70 次搜查後，拘留了至少 5 名涉案人員。 NABU 透過聯合聲明表示，他們希望透過一連串的反腐行動，打擊潛伏在烏克蘭能源系統中的「高級犯罪組織」，「我們握有超過 1,000 小時的竊聽錄音、監視錄影證據，以及用塑膠袋包裝、標有『亞特蘭大』和『堪薩斯城』字樣的成堆現金照片，並非空手而來」。

烏克蘭議會將國家反貪腐局（NABU）與特別反貪檢察官辦公室（SAPO）的部分職權劃歸總檢察長室，引發基輔等多地民眾上街抗議。 圖：翻攝自 X

然而，此次貪腐事件的主角明迪奇卻在反腐機構的搜查行動開始前數小時，悄悄地離開了烏克蘭，外界質疑明迪奇可能早在搜查行動開始前，就已獲得「烏克蘭高層人士」提供的相關資訊。報導表示，明迪奇是「 95 街區工作室」 ( Kvartal 95 ) 合夥人之一，與創辦該工作室的澤連斯基有著深厚的交情，一位涉嫌參與此次貪腐案件的官員出席預審庭時指控稱，明迪奇利用自己「與烏克蘭總統的友好關係」從事犯罪活動。

除了明迪奇外，現任烏克蘭司法部長格爾曼．加盧申科 ( German Galushchenko ) 與現任能源部長斯威特拉娜．赫林丘克 ( Svitlana Hrynchuk ) 也被指控與貪腐案件有關。其中，加盧申科曾擔任 4 年烏克蘭能源部長，並可能擔任明迪奇在烏克蘭政府內部的「親信」，以收取「個人利益」；赫林丘克則可能透過烏克蘭能源系統基礎防護設施的建設工程收取回扣，「防禦工事從未建成，但資金卻被有心人士偷走了」。

隨著與澤連斯基相關的貪腐案件不斷延燒，許多網友也想起了澤連斯基曾在 7 月時簽署法案，試圖削弱 NABU 與 SAPO 的獨立地位。推主「THE ISLANDER 」分析認為，此次的貪腐案件可能是烏克蘭反腐機構對澤連斯基的一次「反擊」，「澤連斯基已經被逼到牆角，他本來準備在 NABU 打破神話前完全扼殺該機構，但是他失敗了」。

