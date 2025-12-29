澤連斯基將主動與普丁通話? 白宮為烏起草「白金標準」安全保障方案

當地時間 28 日，美國總統川普邀請烏克蘭總統澤連斯基拜訪海湖莊園，並針對俄烏戰爭的相關問題與澤連斯基展開討論。 圖：翻攝自 @NOELreports X 帳號

[Newtalk新聞] 為了結束持續近四年的俄烏戰爭，美國總統川普近期邀請烏克蘭總統澤連斯基參訪海湖莊園，並針對烏克蘭和平協議展開討論。雖然外界質疑俄烏雙方仍無法就領土議題達成共識，但川普在會晤結束後舉行的記者會中表現出了樂觀的態度，並宣布推動烏克蘭安全方案。與此同時，有美國媒體爆料稱，澤連斯基可能在會晤結束後不久主動與俄羅斯總統普丁通話，共同推動俄烏和平談判的進展。

X 推主「NOELREPORTS」指出，雖然川普邀請澤連斯基前往海湖莊園進行會談，試圖推動烏克蘭和平協議，但雙方很可能在會談過程中發生嚴重的摩擦。「NOELREPORTS」表示，基輔方面至今仍拒絕割讓頓巴斯地區或扎波羅熱核電廠的控制權，與俄羅斯提出的談判條件相互矛盾。「雖然烏克蘭提出的『 20 點和平計畫』可能已經完成近 90% ，但領土問題仍是雙方不容退讓的底線」。

俄羅斯總統普丁仍堅持要求烏軍完全退出頓巴斯。 圖：翻攝自 X

雖然外界對此次會談的結果表示悲觀，但在會談結束後的聯合記者會中，川普表示他與澤連斯基以及歐洲國家領導人就俄烏問題進行了長時間的討論，「我們討論了 95% 的內容，並取的了大幅度的進展，幾乎所有問題都已經得到解決」。澤連斯基也透過記者會稱，此次的會晤對烏克蘭具有極為重大的意義，「美國與烏克蘭雙方已就安全保障達成全面共識，未來將合作敲定一項更廣泛的繁榮計畫」。

針對美國與烏克蘭已經就安全保障問題達成共識一事，「NOELREPORTS」指出，華盛頓已經開始起草一份名為「白金標準」的安全保障方案，宣稱該方案內容「堪比北約第五條」，是一項具有約束力且由美國支持的安全措施，足以遏制俄羅斯可能帶來的挑戰與威脅。

北約許多國家表態在俄烏和平談判結束後，為烏克蘭提供類似北約第五條款的安全保障。 圖：翻攝自 @rainbow78521 X 帳號

X 推主「MilitaryNewsUA」也補充稱，川普希望美國國會就準備向烏克蘭提供安全保障的方案進行表決，「這是美國所能向烏克蘭提供的『最高標準協助』。

另外，美國《福斯新聞》( Fox News ) 報導稱，在結束與川普的會晤後，澤連斯基近期可能與普丁進行電話聯繫，打開俄烏兩國元首近 5 年來首次對話的大門。然而，白俄羅斯媒體《NEXTA》認為，該項消息目前比較偏向川普「一廂情願」的想法，「自從戰爭爆發後，與莫斯科進行對話就是基輔當局一條絕對不能碰觸的紅線」，但《NEXTA》也坦承，華盛頓現在正加緊行動規模，希望加快結束這場持續近 4 年的戰爭。

