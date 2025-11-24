澤連斯基感謝美國與川普 盼和平方案「每一步都走正確」

烏克蘭總統澤連斯基（左）和美國總統川普（中）、俄羅斯總統普丁（右）。 圖：翻攝自 X

根據《路透社》報導，烏克蘭總統澤倫斯基週日透過 Telegram 表示，烏克蘭感謝美國，也感謝美國總統川普在協助基輔上的所有努力。他寫道：「烏克蘭感謝美國、感謝每一顆美國人的心，尤其是川普總統，因為從『標槍』飛彈開始的協助，正在拯救烏克蘭人的生命。」

這番發言出現在川普指控烏克蘭領導人對美國「零感謝」之後。澤倫斯基同時向歐洲以及 G7、 G20 國家表達感謝，並強調維持各方支持至關重要。他表示：「因此我們正非常謹慎地處理每一點、每一步通往和平的行動。所有事情都必須正確處理，這樣我們才能真正結束這場戰爭，並防止戰爭再次發生。」

根據《France 24》報導，川普稍早在日內瓦會談後於 Truth Social 表示，烏克蘭領導人「對我們的努力表達出『零感謝』。」，批評基輔對美方為結束近四年戰爭所做安排毫無感謝。他的和平方案部分遵循莫斯科的要求，因此引發關注。

川普否認 28 點協議為最終結果，同時施壓烏克蘭在領土、裁軍議題上妥協。 圖：翻攝自Ｘ

數小時後，澤倫斯基轉向 X 發文重申：「烏克蘭感謝美國、感謝每一顆美國人的心，並且個人感謝川普總統，因為這些從標槍飛彈開始的協助，拯救了烏克蘭人的生命。」

報導指出，美烏高層官員當時正在日內瓦調整一份 28 點的和平方案草案。烏克蘭安全會議秘書、談判代表烏梅洛夫表示：「目前的文件版本雖然仍在最終審核階段，但已經反映大部分烏克蘭的關鍵優先事項。」

初版美方文件對俄方部分強硬要求做出回應，包括要求烏克蘭割讓領土、縮編軍隊並承諾永不加入北約，但也納入若干形式模糊的安全保障，以及動用俄國凍結資產協助重建。

川普要求烏克蘭在 11 月 27 日美國感恩節前批准方案，但也暗示期限可能有彈性。《 France 24 》指出，川普自展開第二任期以來，對烏克蘭戰爭的立場反覆擺盪，從稱讚俄羅斯總統普丁、批評澤倫斯基為「獨裁者」，到對莫斯科祭出重大制裁、甚至暗示烏克蘭可取回領土。

