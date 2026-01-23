澤連斯基批台灣流出電子零件「助俄為虐」，賴清德回應了。圖／林煒凱攝影+烏克蘭總統府

烏克蘭總統澤連斯基在本月22日於瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇發表演說，不過澤連斯基批評，有台灣電子零件流向俄羅斯，指台灣「助俄為虐」。對此，總統賴清德也在今（23日）做出回應。

澤連斯基在演說中提到，俄羅斯縱使被國際制裁，但他們至今仍有管道取得零件來生產飛彈。接著澤連斯基更直接點名：「如果沒有中國、歐洲、美國和台灣，流出相關零組件，俄羅斯是不可能製造飛彈的。」澤倫斯基也透露，結束俄烏戰爭的相關文件已接近完成，烏克蘭正也正參與談判，但也強調需要美國總統川普的保障。

對於澤連斯基的指控，賴清德今上午出席2026電器空調影音年終購物展開幕典禮時回應，稱台灣與烏克蘭人民站在一起，並已經加入歐美制裁俄羅斯的行列，也已經跟友盟國家進入烏克蘭進行人道救援的工作，台灣也有年輕人到烏克蘭參戰，甚至有台灣的年輕人犧牲寶貴的生命。賴清德也稱，盼澤連斯基將相關訊息給台灣，「我們願意加強管制透過第三國、同時隱藏最終目的的商品，避免進入俄羅斯，來保護烏克蘭」。

另外賴清德也在發文中指出，我國的立場很明確：任何協助侵略者，或違反國際禁運或出口管制規定都是我國人民及政府政策所不容，「我們衷心祈求烏克蘭早日重獲和平」。



