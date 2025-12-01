澤連斯基抵達巴黎與馬克龍會談

（德國之聲中文網）周一（12月1日），烏克蘭總統澤連斯基抵達愛麗舍宮，與法國總統馬克龍會晤。近四年的烏克蘭戰爭正達到一個節點，基輔與莫斯科在考慮美國總統特朗普政府提出的和平方案。

澤連斯基上次訪問巴黎是在11月17日。上周五，澤連斯基的總統辦公室主任耶爾馬克住所受到反腐機構搜查，耶爾馬克隨後辭職。這使得形勢更為復雜。

與此同時，克裡姆林宮表示，俄羅斯總統普京將於周二下午與美國特使維特科夫（Steve Witkoff）在莫斯科會談。

此前，美國與烏克蘭官員在弗羅裡達州舉行會談。特朗普在會談後表示樂觀，稱有望達成妥協。參與會談的國務卿盧比奧則強調“還有很多工作要做”。

德國外長瓦德富爾也表示謹慎樂觀，稱“我們進入關鍵性的一周”。

三個爭議點

烏克蘭方面在弗羅裡達會談後表示取得顯著進展，但沒有透露任何細節。烏代表團團長烏梅羅夫（Rustem Umjerow）表示：“我們最重要的目標——安全、主權與可靠的和平——沒有改變，美方也贊同。”他預計還將舉行進一步的磋商，以達成共同框架。

據德廣聯消息，佛羅裡達會談在場的媒體記者報道稱，主要有三個爭議點：一是對烏克蘭的安全保障，以確保該國不會在停火後過兩年又遭到攻擊。二是關於烏克蘭加入北約的願望。三是關於割讓領土問題。

周一，歐盟各國國防部長將在布魯塞爾會晤，預計烏克蘭國防部長什梅加爾（Denys Shmyhal）以及北約副秘書長謝克林斯卡（Radmila Shekerinska）也將出席。會議將磋商烏克蘭抵御俄羅斯的作戰中最急迫的需求，以及對烏克蘭的資金與軍事支持。此外，歐盟國防部長也將討論論多個提高歐盟總體防御能力的項目。

（德新社、法新社、ARD）

