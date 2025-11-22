澤連斯基拒絕了! 不爽美「28點和平談判」歐洲領袖齊赴基輔 川普嗆聲了.....
[Newtalk新聞] 美國日前對俄烏戰爭再提「美國版和平方案」，據多個消息帳號近日披露，美國提出的「28點和平計畫」已被俄羅斯掌握，俄羅斯總統普丁甚至親口證實相關文本的存在；而烏克蘭總統澤連斯基則明確表態，基輔不會接受這份由美國主導、外界形容是在「逼烏克蘭讓步」的方案。
X 帳號「NiKiTa_32156」引述美國總統川普的發言，稱美國正在要求烏克蘭「儘快決定是否接受和平計畫」，否則「這個冬天會很冷」。該帳號嘲諷稱，這段話聽起來「不像美國總統，倒像俄羅斯人的台詞」，與俄羅斯多年來的冬季威脅論如出一轍。
不過據《Nexta tv》引述澤連斯基說法指出，烏克蘭不會接受美國提出的和平協議，他已在2019年上任時的就職演說中清楚承諾：只要仍在位，就不會以國土或主權交換停火。
X 帳號「Visioner」則透露，因應美國與歐洲多國外交動向近期急遽升溫，烏克蘭警方已在基輔市區布署強化安檢，並啟動特殊維安措施。
《Nexta tv》報導表示，普丁稍早在安全會議上證實，俄方確實收到美國提出的「川普版和平計畫」，內容共 28 項條目，而且「在阿拉斯加會談之前就已流傳」。他表示，俄羅斯當時對部分條件願意做出彈性調整，在做出某些讓步的同時，也願意進行更直接、更深入討論，但美方在基輔拒絕後「主動按下暫停鍵」，並未與俄羅斯展開正式談判。
普丁並稱，俄方仍願意「就所有細節展開完整討論」，但前提是各方必須進入真正的外交談判，否則「不可能達成有效協議」。但稍早《Axios新聞網》報導，美國總統川普在受訪時表示，希望烏克蘭能在感恩節（11 月 27 日）前同意這項方案。
