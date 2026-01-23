澤連斯基指責台灣零件助俄製導彈 張競提瓦良格號、野牛級反問是否應先道歉？

烏克蘭總統澤連斯基在瑞士達沃斯「世界經濟論壇」上罕見點名台灣，批評未阻止企業供應俄國電子零件製造攻擊武器。 圖：翻攝「X」@ZMiST_Ua

[Newtalk新聞] 烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）在瑞士達沃斯「世界經濟論壇」（Davos Forum）上罕見點名台灣；指俄羅斯製造彈道飛彈或巡弋飛彈，無法不使用來自歐洲、美國及台灣的關鍵零組件。總統賴清德回應，願與烏克蘭展開對話加強打擊規避制裁行為。而中華戰略學會資深研究員張競博士則「重提往事」，要澤連斯基先不要「盛氣凌人」指責台灣，想想要不要為過去出售瓦良格號和野牛級氣墊船給中國向台灣道歉。

澤連斯基22日在達沃斯演說時強調，俄羅斯持續發動導彈攻擊烏克蘭，導致數百萬烏克蘭人冬季無暖氣供應，而俄國生產導彈必須仰賴外國零件。他直指：「俄羅斯無法製造任何彈道或巡弋導彈，而不使用其他國家的關鍵零組件，這不僅是中國的問題，還包括歐洲、美國及台灣的公司。」澤連斯基批評這些國家「保持沉默」，讓俄總統普丁（Vladimir Putin）能持續生產導彈，並呼籲國際社會加快制裁步伐，切斷供應鏈，認為這比攔截導彈更經濟有效。他更對比西方投資維持台灣周邊穩定，卻未阻止台灣企業供應俄國電子零件，質疑國際回應的落差。

賴清德23日在X平台以英文回應，表示台灣長期與全球夥伴合作，支持烏克蘭提供人道援助及協調制裁。自俄烏戰爭2022年爆發以來，台灣已多次更新出口管制，禁止高科技產品用於軍事用途，並加入西方對俄制裁。賴清德強調：「我們歡迎與澤連斯基總統進一步交換資訊，加強打擊第三國轉運及隱藏最終用途的非法行為。」他並附上象徵烏克蘭國旗顏色的蘭花圖片，展現支持立場。外交部亦表示，若烏克蘭有具體情報，可透過美國渠道分享，以加強執法。

軍事專家張競則在臉書平台公開貼文寫道：「烏克蘭總統其實也不要那麼盛氣凌人指責台灣，澤連斯基要不要先為將瓦良格號以及野牛級氣墊船賣給北京道歉呢？」直指過去烏克蘭向中國出售軍事技術，比方被修復改裝成中國第一艘航空母艦「遼寧號（舷號16）」的「瓦良格號」，以及兩棲登陸用的野牛級（Pomornik-class）氣墊船，都助長中國軍力擴張。論點質疑烏克蘭卻忽略歷史脈絡，以莫名的道德立場指責台灣，缺乏反思自身對中國軍事輸出的責任。

根據烏克蘭情報，俄羅斯2025年10月5日對烏克蘭發動大規模攻擊，使用549架無人機及導彈，內含超過10萬個外國製零件，包括美國的轉換器、英國的微電腦、日本的光學隔離器、德國的開關連接器、荷蘭的導彈處理器、瑞士的微控制器、南韓的伺服馬達及軸承，以及中國與台灣供應的大量微電子元件。烏克蘭總統辦公室表示，這些零件透過第三國轉運規避制裁，助長俄軍攻勢。

澤連斯基的指控凸顯俄烏戰爭中制裁漏洞問題。西方國家雖對俄實施廣泛制裁，但俄國仍透過中國、伊朗及北韓等途徑獲取零件。台灣作為半導體強國，已加強出口審查，但批評者認為需更嚴格執法。烏克蘭情報機構指出，台灣AKIRA SEIKI設備用於俄國迫擊砲穩定器生產，凸顯供應鏈複雜性。

事件反映地緣政治緊張，台灣面臨平衡對烏支持與避免捲入爭議的挑戰。

