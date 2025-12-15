澤連斯基稱烏克蘭放棄加入北約計劃

（德國之聲中文網）在與記者進行WhatsApp聊天中，澤連斯基表示，接受美國、歐洲和其他國家提供類似北約第五條的安全保障，而不是直接加入北約，是烏克蘭為推動和平進程和獲得安全所能做出的妥協。

他說，“從一開始，烏克蘭就希望加入北約，因為北約能夠提供真正的安全保障，然而，美國和歐洲的一些伙伴並不支持這條道路。”

澤連斯基的這番表述標志著烏克蘭方面的一個重大轉折。烏克蘭一直倡導加入北約以抵御俄羅斯的攻擊，並將這一目標納入了該國憲法。

據美國安全專家稱，烏克蘭放棄加入北約的提議不太可能對和平談判的進程產生重大影響。卡托研究所（Cato）國防與外交政策研究主任洛根（Justin Logan）表示，“這改變不了任何事情。烏克蘭試圖表現得更理智些。”

美國佛羅裡達大學戰略研究教授米赫塔（Andrew Michta）也認為，烏克蘭加入北約早已不是現實範疇，目前，烏克蘭加入北約的事宜並未在考慮的事項當中。

澤連斯基是在與美國代表就結束俄烏戰爭舉行的會談之前發表上述聲明的。這次在柏林舉行的會談定於周一繼續進行。澤連斯基的顧問利特溫（Dmytro Lytwyn）通過WhatsApp宣布，澤連斯基屆時將發表聲明。美國特使史威特科夫(Steve Witkoff)在X上宣布，俄烏會晤取得了“很大進展”。

（美聯社）

作者: 德正