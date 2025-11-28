澤連斯基總統辦公室主任住所被搜查

（德國之聲中文網）烏克蘭政府中的腐敗問題由來已久。今年下半年以來，反腐敗調查揭露出牽涉到政府最高層的貪腐醜聞，焦點集中在國防和能源領域。澤連斯基總統的親信也越來越多地受到審查。

不久前，前國防部長烏梅羅夫被反腐調查人員傳喚。兩周前，司法部長、前能源部長加盧申科因涉嫌卷入腐敗被解職。現任能源部長也被解職。多人被捕。

葉爾馬克不僅被認為是澤連斯基的左膀右臂，他還是烏克蘭最有影響力的政治人物之一。他也是烏克蘭與美國就結束俄羅斯侵略戰爭進行談判的核心人物。

就在幾天前，葉爾馬克宣布將於本周末與美方舉行新一輪會談。由陸軍部長丹尼爾·德裡斯科爾率領的美國代表團將抵達基輔。如果葉爾馬克被正式調查甚至被拘留，就不可能繼續擔任談判代表的角色。

路透社、德廣聯

作者: 德正