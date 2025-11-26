澤連斯基表態欲見川普討論和平計畫「爭議內容」 俄方不滿美烏修改內容

烏克蘭總統澤連斯基周二（25 日）宣布，將推動準備結束戰爭的框架，爭取與美國總統川普和歐洲盟友共同會談的機會。同時，川普也準派遣代表與俄烏官員會面。然而，俄羅斯方面卻似乎對美烏修改和平計畫內容的行為感到十分不滿。 圖：翻攝自 X

[Newtalk新聞] 美國川普政府近期積極推動烏克蘭的和平計畫，試圖終結持續近 4 年的戰爭，並持續與俄烏官員進行接觸。近期有外媒報導稱，烏克蘭總統澤連斯基表態「希望與川普會面」，並共同針對結束戰爭的框架展開討論。與此同時，川普宣布將派遣代表與烏克蘭、俄羅斯官員會面，準備進一步推動烏克蘭和平計畫的進展。

綜合《路透社》、美國《CNN》、《半島電視台》等外媒報導，當地時間周二（25 日），澤連斯基發布公開聲明，宣布烏克蘭將推進一項「已獲得美國支持，準備結束戰爭」的框架，並爭取與川普、歐洲盟友舉行共同會談的機會，針對框架中可能存在的爭議問題展開討論。

廣告 廣告

澤連斯基表示，結束戰爭的框架目前已經「被放上談判桌」，強調烏克蘭將與美國共同邁向和平，「川普總統將親自參與在和平計畫之中」。

隨後，川普同日也宣布，將派白宮中東問題特使史蒂夫．威特科夫（Steven Witkoff）及美國陸軍部長丹尼爾．德里斯科爾（Daniel Driscoll）分別前往俄羅斯與烏克蘭，與俄羅斯總統普丁及烏克蘭官員會面。針對澤連斯基的會面請求，川普表示，希望盡快與澤連斯基、普丁進行會晤，「但前提是，已經達成結束烏克蘭戰爭的協議或處最終階段」。

川普強調，白宮團隊在過去一周內取得了「巨大的進展」，認為先前提出的「28 點和平計畫」已在俄烏雙方的參與下逐漸完成協調，「我們目前只剩下少數幾個分歧點尚未達成共識」。川普也進一步指出，「28 點和平計畫」並非結束俄烏戰爭的最終方案，強調「那只是一張地圖、一個概念，我們的談判人員正在逐條分析這些要求，並不斷精簡內容」。

雖川普認為烏克蘭和平協議進展順利，但俄羅斯方面似乎對美烏兩國在日內瓦會談中，針對和平計畫的修改感到不滿。俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）表示，烏克蘭和平計畫應體現川普與普丁在阿拉斯加峰會期間達成諒解的「精神與文字」，強調如果俄羅斯與美國的關鍵共識在和平協議中遭抹殺，「那麼和平計畫對俄羅斯而言，將會產生根本上的不同」。

《半島電視台》報導指出，目前克里姆林宮內部存在很多「不確定性」，「由於俄羅斯代表參與了川普和平計畫的初期階段，俄方對美烏修改和平計畫內容的行為，似乎感到非常不滿」。並認為，歐洲版「和平計畫中」，不限制烏克蘭武裝部隊規模、不禁止基輔加入北約等條約可能遭俄國反對，進一步延長美俄烏之間的談判時間。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

川普砸800億美元重振核電 日本5500億投資助攻AP1000反應堆

烏俄停火有譜？美烏談判「進展順利」美官員：烏克蘭同意和平協議