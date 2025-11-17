澤連斯基訪法 烏克蘭將購一百架陣風戰機
（德國之聲中文網）烏克蘭總統澤連斯基和法國總統馬克龍周一簽署了一份諒解備忘錄，烏克蘭將從法國購買最多100架“陣風”戰鬥機。
法國總統府宣布，該協議還包括計劃購買先進的SAMP-T防空系統、雷達系統和無人機。這項軍售預計將持續約十年。兩位總統將在愛麗舍宮舉行的聯合新聞發布會上公布更多細節。
當天上午，馬克龍在巴黎附近的維拉庫布萊（Villacoublay）空軍基地迎接了到訪的澤連斯基。兩位領導人視察了法國的“陣風”戰鬥機、SAMP-T防空系統以及多套無人機系統。
法國情報部門：中國利用大使館破壞陣風戰鬥機銷售
周日，澤連斯基在X平台上宣布與法國達成一項“歷史性協議”，旨在加強烏克蘭的空軍和防空力量。
此次訪問是自2022年2月俄羅斯發動侵略戰爭以來，烏克蘭總統第九次訪問法國。訪問期間，澤連斯基將與馬克龍總統會見“烏克蘭多國部隊”總參謀部成員，該部隊目前仍處於有名無實的狀態。
今年3月，法國和英國曾倡議在停火的情況下向烏克蘭部署國際部隊。這一所謂的“自願聯盟”（Coalition of the Willing）的領導力量是法國、英國和德國，該聯盟由大約30個主要為歐洲國家組成，旨在協調對烏克蘭的支持。
作者: 德正 (法新社)
