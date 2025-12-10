澤連斯基：大選可行 前提是美歐保障安全

（德國之聲中文網）據烏克蘭國際文傳電訊社周二（12月9日）報道，烏克蘭總統澤連斯基表示，如果美國和歐洲能為選舉提供安全保障，他已准備好在60到90天內舉行大選。

澤連斯基對記者表示：“我個人有這樣的意願和准備。”他指出烏克蘭選舉法需進行修訂，並已要求其所屬政黨的議員准備相關修正案。

烏克蘭現行的戒嚴法禁止舉行總統、國會和地方選舉。盡管法律本身可以修改，但憲法規定國會選舉須待戒嚴令解除後方能舉行，且戰時禁止修訂憲法。

自2022年2月俄羅斯全面入侵以來，烏克蘭一直未舉行任何選舉。澤連斯基的常規任期已於2024年5月屆滿，國會任期於2024年8月結束。地方選舉原定於2025年10月下旬舉行。

在戒嚴狀態下無法舉行選舉的情況並非烏克蘭獨有，而是許多國家的標准做法。

特朗普：缺乏民主正當性

美國總統川普近期表態支持在戰火肆虐的烏克蘭舉行選舉。今年稍早，特朗普曾指責澤連斯基是“沒有經過選舉的獨裁者”且缺乏民主正當性。

在周二發表的一篇《Politico》雜志的采訪中，特朗普指責烏克蘭政府以戰爭為借口避免舉行選舉。特朗普稱：“他們說這是民主，但到某個時候，這就不再是民主了。”

澤連斯基駁斥了關於他緊抓權力的指控，稱其“完全不恰當”。基輔當局強調，總統權力在戒嚴法下依然有效，並指出自1991年以來烏克蘭歷經六任總統更迭，同期俄羅斯僅有兩任總統。

烏克蘭國內亦擔憂俄羅斯可能操縱選舉結果，扶植親克裡姆林宮的傀儡政府。

另一項懸而未決的問題在於如何確保所有符合資格的烏克蘭選民參與投票。聯合國數據顯示，逾580萬烏克蘭人已逃往國外，另有數百萬人居住在俄羅斯佔領區。

