澤連斯基：烏克蘭安全保障方案將防範俄羅斯「假旗行動」

烏克蘭總統澤連斯基 圖：翻攝自澤連斯基的Ｘ

[Newtalk新聞] 烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）稍早在線上記者會指出，烏克蘭提出的安全保障方案將包括一個旨在預防和核查俄羅斯潛在「假旗行動」的國際監測機制。

《基輔郵報》（Kyiv Post）記者在線上記者會提問這些保障措施是否考慮到了俄羅斯挑釁並嫁禍烏克蘭的風險。澤連斯基表示，該機制將分階段實施，監測是首要任務。

澤連斯基說：「首先，我們談到的安全保障是分階段實施的。對我們來說，首要任務是確保停火的同時進行監測工作。」

廣告 廣告

據他介紹，該監測任務將在烏克蘭值得信賴的夥伴領導下進行，並依靠先進的技術能力。

澤連斯基說：「它將在我們信任的伙伴的領導下進行。他們完全有能力做到。他們擁有衛星、基礎設施以及全套無人機系統。」

澤連斯基補充說，對任何違反停火的行為的回應都將事先明確規定。

澤連斯基表示：「至於如何應對此事——這是安全保障的第二部分，其中逐條列出了我們的伙伴在停火遭到破壞時將如何應對。」

烏克蘭總統還宣布了一系列即將舉行的與安全保障和和平努力相關的外交會議。 1月3日，烏克蘭將接待來自「自願聯盟」成員國的國家安全顧問。

澤連斯基說：「儘管俄羅斯媒體指責我們破壞與美國的談判，但我們每天都在努力。」

他指出，與美國的磋商仍在進行中，包括由烏梅羅夫（Rustem Umerov）領導的烏克蘭談判團隊與包括維特科夫（Steve Witkoff）在內的美國代表之間的多次通話。

先前曾有媒體報導，波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）表示，作為安全保障的一部分，美國可能會在接觸線或邊境部署軍隊。當被問及是否證實此事時，澤連斯基表示：「只有美國總統才能證實。這是美軍，所以美國才會做出這樣的決定。」

澤連斯基補充道：「當然，我們正在與川普總統和『自願聯盟』的代表討論此事。我們希望如此。毫無疑問，這將是我們在安全保障方面佔據的強有力地位。」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

1998年美國人預測2025年準嗎? CNN : 「這5項」皆命中 但「這些」未實現......

示警「中國想突破第一島鏈」華爾街日報：台灣命運與美日緊緊綑綁